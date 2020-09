Vietnamský soud potrestal sedm lidí za udušení 39 migrantů v Británii. Dostali od 2,5 do 7,5 roku vězení

Ve Vietnamu odsoudili sedm lidí v případu 39 vietnamských migrantů, kteří se v říjnu loňského roku udusili při cestě do Velké Británie. Uvedla to v úterý agentura AFP. Muži ve věku 26 až 36 let byli odsouzeni za napomáhání nelegální migraci. Jde o první rozsudky, jež padly v případu, který otřásl britskou i vietnamskou veřejností.

