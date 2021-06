Stamiliony dětí skončily kvůli covidu bez přístupu ke vzdělání. Hrozbou je i předčasné těhotenství

Celosvětová pandemie koronaviru uzavřela školy ve 194 zemích světa a tím omezila přístup ke vzdělání více než 1,5 miliardy studentů a žáků. V mnoha koutech světa ale prezenční výuku nenahradila distanční. Vzdělávání se zastavilo. To s sebou přineslo nejen hrozbu budoucího horšího uplatnění na trhu práce, ale také předčasného těhotenství dívek ve středoškolském věku. V Ugandě se proti němu rozhodli bojovat tak, že začali děti učit kriket. Kampala 14:26 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ugandské dívky opouštějí školu kvůli koronaviru | Zdroj: Profimedia

Bez přístupu ke vzdělání skončilo podle dat evangelické neziskové organizace World Vision International asi 258 milionů dětí a teenagerů ze základních a středních škol. Nejhorší situace je například v Jižním Súdánu, Rovníkové Guineji nebo Eritreji.

Podle OSN teď 11 milionům žáků, z nichž asi polovinu tvoří dívky, hrozí, že se do školy už nebudou moct vrátit. Mezi nimi jsou i žačky, které za dobu pandemie otěhotněly. Nejhorší situace je v subsaharské Africe. Podle odhadů World Vision tam počet předčasných těhotenství u dívek mohl vzrůst až o 65 procent.

Nezisková organizace nejčastěji zmiňuje, že uzavřením škol, tedy pro děti bezpečného prostředí, se dívky ve věku 15 až 19 let snáze ocitají v prostředí, kde jsou více vystavené možnému sexuálnímu kontaktu. To nutně nesouvisí jenom se sexuálním násilím.

V takovém prostředí dívky často hledají způsob zaopatření základních potřeb nebo potkávají dočasného partnera. World Vision při výzkumu narazila na několik případů, kdy se dívky začaly obávat o své budoucí zajištění. Neměly vzdělání, neměly ani práci, žily v chudých podmínkách. Tak si našly partnery a otěhotněly.

Konec školy kvůli těhotenství

Časté jsou ale také případy, kdy dívky z rodin, které přišly o obživu, začaly s prostitucí, aby měly nejen na jídlo, ale třeba i na hygienické pomůcky.

V návratu do škol, které teď otvírají, často brání dívkám zákony daných zemí. Například v Tanzánii je těhotenství u školou povinných dívek považováno za prohřešek proti morálce. V roce 2017 tehdejší prezident John Magufuli, který letos na jaře zemřel, prohlásil, že dokud bude on prezidentem, žádná těhotná dívka se do školy nevrátí.

Těhotné dívky nesměly do škol ani v Sieře Leone, a to do roku 2015. Po znovuotevření škol po západoafrické epidemii krvácivé horečky ebola ale ministerstvo udělalo změnu. Od té doby nesmí skládat zkoušky jen viditelně těhotné dívky. Naopak pokračující vzdělání těhotných dívek podporuje třeba Ghana.

Na zajímavý preventivní způsob, jak předejít neplánovanému a předčasnému těhotenství u mladistvých, přišli v Ugandě. Nezisková organizace Gabula Royal Foundation začala děti, které nemohly do škol, učit kriket. Projekt se jmenuje „Kriket je život“.

Podle lektorů je sport inkluzivní, takže se do něj můžou zapojit dívky i chlapci, starší i mladší. Podle webu AfricaNews se v Ugandě předčasné těhotenství vyskytuje u 25 procent mladistvých, což je jedna z nejvyšších hodnot v subsaharské Africe. Kriket problém asi nevyřeší, ale pomoct může.