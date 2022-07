Obroučky z recyklovaného plastu nebo volských rohů. V Ugandě je poptávka po levných brýlích

Je to podobné všude na světě. Jak se to zpívá v písničce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, přibližně polovina lidí nosí brýle. Nebo lépe řečeno, měla by je nosit, protože mají nějakou oční vadu. V afrických zemích si ale ne všichni mohou dovolit brýle koupit a péče očních lékařů tam není tak dostupná, jako v Evropě nebo Severní Americe. Proto už 6 let zřizuje ugandská společnost Wazi vision v odlehlých částech země testovací střediska, kde si mohou dospělí i děti nechat své oči zkontrolovat.

Primářka: Distanční výuka zhoršila zrak u dětí, déle sledují monitory Číst článek

Podle optometrika Franka Bogera vysvětluje, že na oční vady si začnou stěžovat hlavně dospělí, kteří chtějí na rozdíl od dětí více číst a nemohou, protože se u nich začíná projevovat takzvaná stařecká vetchozrakost. Čočka v oku už zkrátka není tak pružná a člověk špatně vidí na blízko. Písmenka v knížce jsou pro něj příliš malá.

Plasty i volský roh

Firma Wazi vision dostala v roce 2016 grant od americké rozvojové nadace ve výši 75 tisíc dolarů a rozjela projekt odhalování očních vad u sociálně hendikepovaných skupin obyvatel. S přístroji jezdí do odlehlých částí země a vyšetřuje lidem zrak. Pak jim vyrábí brýle na míru z plastových recyklátů, s bambusu nebo i z volských rohů. Pro lidi v subsaharské Africe se totiž podle spoluzakladatelky firmy Wazi vision Georgette Ochieng Ndabukiyeové evropské obroučky příliš nehodí.

„Obroučky, které u nás lidé často nosí, neodpovídají jejich obličejovým proporcím. Jsou dělané hlavně pro lidi z Evropy a Asie a když je nosí Uganďané nebo jiní Afričané, nechávají po sobě otlačeniny, nebo sklouzávají z nosu a nedrží za ušima. My jsme první společnost, která ručně vytváří obloučky pro obličeje Afričanů,“ říká Ndabukiyeová.

Firma Wazi vision vyrábí kromě levných obrouček pro chudší část obyvatelstva i designové modely. Třeba pánské obroučky z nové kolekce přijdou na necelých 13 set korun. Vypadají pěkně, ale mně jako Evropanovi by asi neseděly. Společnost s nimi ale chce uspět i na trzích v dalších afrických zemích.