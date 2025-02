Uhelný průmysl v ruské Kemerovské oblasti je na hraně bankrotu. Důvodem jsou čínská cla

„Je to otázka holého přežití,“ prohlásil v pondělí gubernátor ruské Kemerovské oblasti Ilja Sereďjuk. Tato oblast na Sibiři je dodavatelem 60 procent všeho ruského uhlí a dokonce 80 procent toho nejkvalitnějšího koksovatelného. Podle údajů ruského statistického úřadu polovina uhelných podniků skončila loni ve ztrátě. Jedním z důvodů je zavedení cel na ruské uhlí v Číně. Moskva 18:59 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čína loni zavedla na ruské uhlí patnáctiprocentní clo (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Vývoz uhlí představuje přibližně 20 procent ruského vývozu energetických surovin, nejvíce vyváží plyn a ropu, ale uhlí je také důležité. Nikdo příliš nečekal, že se tak propadne, protože ještě v roce 2023 uhelní oligarchové byli výrazně v plusu - o nějakých 430 miliard rublů.

Za loňský byli ale o skoro 100 miliard v minusu, což by znamenalo, že ještě mají nějaké zdroje. Zdá se, že změna je skutečně neodvratná, že to není sezonní výkyv a že Rusko nedokáže nacházet odbytiště pro svoje uhlí tak, jak se to dařilo předtím.

Čína loni zavedla na ruské uhlí patnáctiprocentní clo i navzdory tomu, že Peking má s Moskvou dohodu o strategické spolupráci. Čína je nesmírně pragmatický partner, kterému jde především o vlastní prospěch. Ruští vývozci si stěžují, že čínské clo je hlavní důvod, proč vývoz ruského uhlí poklesl.

Diverzifikace dodávek

Neoficiálně čínské úřady říkají, že to je součást jejich zeleného tažení, že se budou snažit omezovat fosilní paliva, což je do určitě míry pravda. Na druhou stranu se Čína také snaží diverzifikovat dodávky, zvýšily se dovozy z Mongolska, ale i z Austrálie.

Zdá se, že Peking zcela pragmaticky usoudil, že pro ochranu vlastního trhu, protože i v Číně se těží uhlí, vyrovná podmínky tak, aby bránil svoje vlastní výrobce a Rusko dal na stejnou úroveň jako jiné státy.

Asi to nebude mít dramatické dopady v krátkodobém horizontu, možná spíše střednědobém. Vláda v Kremlu se snaží řídit ruskou ekonomiku ručním způsobem.

V jeden okamžik v roce 2023 ruská vláda zavedla speciální daně pro vývozce energetických surovin, včetně uhlí. Loni v létě to zase zrušili v okamžiku, kdy se ukazovalo, že vývoz padá a že to bude mít dopady.