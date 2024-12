Uhl: EU dává víc peněz do zemědělství než do vzdělávání. Rozpočet Erasmu by se měl zpětinásobit

Už víc než čtvrt století mají Češi a Češky možnost vyjíždět za vzděláváním do zahraničí díky programu Evropské unie Erasmus+. Na příští rok získalo Česko na výjezdy přes 100 milionů eur. Hlavní otázka ale podle ředitele Domu zahraniční spolupráce Michala Uhla je, jak bude vypadat víceletý rozpočet EU na Erasmus+ po roce 2027. „Potřebujeme trojnásobný, optimistický scénář by byl pětinásobný rozpočet,“ říká v podcastu Bruselské chlebíčky. Bruselské chlebíčky Praha 10:46 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Program Erasmus+ | Zdroj: Český rozhlas

Program Erasmus+ je v současnosti otevřený nejen vysokoškolákům, ale i žákům středních a základních škol, učitelům, pracovníkům s mládeží nebo i sportovním trenérům. V Česku je za jeho organizaci zodpovědný právě Dům zahraniční spolupráce.

Rozpočet na zahraniční výjezdy Čechů ve výši 100 milionů eur podle Michala Uhla příští rok pokryje základní potřebu. Už nyní se však vedou debaty o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034, v rámci kterého se přidělí i nový balík peněz na program Erasmus+.

„Potřebujeme, aby ten rozpočet byl zásadním způsobem navýšený. Potřebujeme udržet růst Erasmu, protože potřeba je ve skutečnosti výrazně vyšší, než jakou nyní máme pokrytou,“ říká Michal Uhl a dodává, že zdaleka ne na všechny zájemce se dostane.

„Například na středních školách to pokrývá dvaceti, třiceti procentní poptávku. Kdybychom měli čtyřnásobný rozpočet, tak teprve v ten moment bychom v případě středních škol byli schopni saturovat veškerou potřebu, jakou má český vzdělávací systém,“ odhaduje.

Vzít Evropu za svou

A Michal Uhl taky podotýká, že v současnosti dává Evropská unie z veřejných peněz více do zemědělské politiky než do vzdělávání. „My si musíme říct, jestli budeme primárně investovat do lidí, nebo do krav,“ konstatuje a zdůrazňuje, že vzdělávání je investice do budoucna.

Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud nechceme, aby se nám Evropská unie rozpadla jako projekt, pokud chceme být konkurenceschopní s Čínou a Spojenými státy, tak musí Evropská unie jako hospodářský a politický projekt přežít. A jediný způsob, jak toho docílíme, je, že bude mít podporu a důvěru svých obyvatel. A právě skrz výjezdy lidé lépe rozumí Evropě,“ míní Michal Uhl.

Jak vypadají výjezdy dětí v mateřských školkách přes program Erasmus+? Do jaké míry hrají roli jazykové bariéry? A co říká Michal Uhl na kritiku, že je Erasmus nástrojem ideologické propagandy? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.