Další způsob, jak zničit identitu Ujgurů. Čínské úřady devastují hřbitovy s ostatky jejich předků

Na světě žije 7,7 miliard lidí a počet dál roste. Světová populace se podle OSN zastaví na 11 miliardách

Přes první miliardu se počet obyvatel zeměkoule přehoupl v roce 1804. K dalším miliardám to lidstvu trvalo 123 a 32 let, poté 15 a 13 let. Nejvíce lidí bude na planetě podle OSN žít v roce 2100.