Čína omezuje výzkumníky, kteří se zabývají utlačováním Ujgurů. Ti ale našli způsob, jak to obejít

Ujgurové jsou v Číně stále utlačovanou menšinou, jejíž lidská práva stát bezohledně porušuje. Životu ujgurské menšiny se z velké části věnoval mezinárodní projekt Sinofon, do kterého se zapojili i čeští vědci. „Jakmile se začnete Sin-ťiangu věnovat a něco publikujete, tak se při snaze o vstup do Čínské lidové republiky stanete nechtěným. Vyvinuli jsme proto metodu vzdálené etnografie," přibližuje výzkumník Ondřej Kučera.

Ujgurská menšina žije především v severozápadní části Číny s názvem Sin-ťiang. Vstup do této oblasti ale není pro vědce samozřejmostí.

„Jakmile se začnete Sin-ťiangu věnovat a jakmile něco publikujete, tak se potom při snaze o vstup do Čínské lidové republiky stanete nechtěným. Ne že by vám přístup nepovolili úplně, ale nepovolí vám ho minimálně do Sin-ťiangu,“ vysvětluje Kučera z Univerzity Palackého v Olomouci.

Pro výzkumníky z projektu Sinofon to ale nebyla jediná překážka. Jejich projekt totiž překrývaly také pandemické restrikce.

„Vedlo nás to k hlubokému zamyšlení, jak výzkum změnit, a tak jsme vyvinuli metodu vzdálené etnografie,“ vysvětluje vědec v pořadu Studio Leonardo stanice Plus s tím, že tento způsob umožňuje být zcela nezávislým na fyzické přítomnosti ve zkoumaném regionu.

Metoda spočívá na třech pilířích. Prvním z nich jsou setkání s lidmi, kteří ze Sin-ťiangu utekli. „Tyto osoby se vědecky zpracovávají pomocí antropologických, kvalitativních a dalších typů rozhovorů. Je snaha vytěžit všechny informace, které získat můžeme,“ poznamenává Kučera.

Druhým způsobem je zpracování digitální komunikace, která z oblasti uniká. „Od jakýchkoliv textů, čínských norem, které se k tomu vztahují, přes obrovské množství videí, které jsou k dispozici na čínských platformách nebo i třeba na YouTube,“ vyjmenovává.

Poslední cestou je zpracovávání, analýza a srovnávání satelitních snímků. „Díky těmto metodám postupujeme ve výzkumu paradoxně rychleji, než kdybychom se tam fyzicky dostávali,“ říká optimisticky vědec.

Zjištění?

Z výzkumu projektu Sinofon vyplývá, že Čína na mezinárodní kritiku mírně reaguje. Snaží se změnit strategii, jak v oblasti Sin-ťiangu působí.

Dřívější koncentrační továrny například podle výzkumníků transformuje na továrny, v nichž Ujgurové pracují. Část menšiny se ale také komunistické úřady snaží z regionu vyvézt a rozptýlit je po Číně.

Další strategií je podle vědců běžná propaganda, která se je snaží podporovat. „Většinu to přesvědčí, že podobně jako u nás za normalizace určité věci zkousnete a můžete dál fungovat, i když musíte popřít sami sebe,“ uzavírá Kučera.

