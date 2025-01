Ukážeme Zelenskému, že jsme suverénní, vzkázal Fico na Ukrajinu. Hrozí zastavením dávek uprchlíkům

Pekla chleby pro evakuované, požár ale došel i k ní. ‚Je to jako armagedon,‘ popisuje žena z Los Angeles

„To, co ukazují ve zprávách, je skutečně reálné, nic z toho nezveličují. Je to to, co jsem viděla na vlastní oči. Otřese to vaším světem,“ popsala pro LA Times.