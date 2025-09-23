‚Ukončil jsem sedm neukončitelných válek. Škoda, že ne OSN,‘ pronesl Trump na Valném shromáždění
OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil v úterý Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.
Trump ve svém projevu k prezidentům a šéfům vlád z celého světa kritizoval světovou organizaci také za to, že mu nepomohla a ani nenabídla pomoc, když se snažil ukončit některé války ve světě. OSN má podle něj obrovský potenciál, ale ani se nepřibližuje jeho naplnění.
„Ukončil jsem sedm neukončitelných válek,“ prohlásil Trump, podle něhož zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázali. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ řekl Trump, podle něhož mu světová organizace ani telefonicky nenabídla pomoc s finalizací mírových dohod.
OSN podle něj umí psát dopisy plné silných slov, ale jsou to prázdná slova a prázdná slova neukončí války. „Jediné, co vyřeší války, je akce,“ míní.
V další části projevu označil nekontrolovanou migraci za největší problém dnešní doby. „Vaše země ničí (migrace),“ řekl mimo jiné delegátům s tím, že USA se trend podařilo zvrátit. Například v Evropě ale podle něj politická korektnost brání tomu, aby s tím někdo něco dělal.
OSN podle něj zase nese zodpovědnost, protože dává finance na pomoc migrantům.
Odměna Hamásu
Válku v Pásmu Gazy je nutné okamžitě ukončit, řekl také na Valném shromáždění OSN Donald Trump. Teroristické hnutí Hamás podle něj musí ihned propustit všechny zbývající rukojmí. Prezident rovněž prohlásil, že uznání nezávislé Palestiny by bylo odměnou pro Hamás.
„Jako by chtěli podpořit pokračování konfliktu, někteří členové tohoto shromáždění se snaží jednostranně uznat palestinský stát. Byla by to příliš velká odměna pro teroristy z Hamásu za jejich zvěrstva,“ řekl Trump. Zjevně tak narážel na uznání samostatné Palestiny ze strany Francie, Británie či Austrálie v posledních dnech.
Ti, kdo, podporují mír, by podle Trumpa měli především požadovat okamžité propuštění rukojmích držených Hamásem. „Chceme všech 20 zpět,“ řekl v odkazu na počet rukojmích, kteří jsou podle Izraele stále naživu.
Americký prezident rovněž vyjádřil přesvědčení, že válka musí okamžitě skončit. Jak přesně toho dosáhnout, ale neuvedl.
Platí válku proti sobě
Pokud Rusko není ochotné dohodnout se na míru ve válce proti Ukrajině, jsou Spojené státy připraveny zavést proti němu velmi silná cla, řekl Trump. Zároveň ale vyzval evropské země, aby proti Rusku podnikly stejné kroky a aby okamžitě přestaly kupovat od Ruska ropu.
„Musejí okamžitě přestat s nákupy v Rusku. Jinak tu plýtváme časem,“ vzkázal Trump do Evropy a dodal, že evropské země nákupem ruských energetických surovin financují válku proti sobě samým. Je to podle něho trapné. Připomněl, že evropské země jsou Ukrajině a Rusku mnohem blíže než Spojené státy. „Nás odděluje oceán,“ řekl.
Na adresu evropských lídrů řekl, že budou „nadšení“, když uslyší, jak je veřejně kárá, a dodal, že „takový už je“. Za státy, které se největší měrou podílejí na financování ruské války na Ukrajině, označil Indii a Čínu.
Země Evropské unie kvůli ruské invazi na Ukrajinu přestaly ropu z Ruska kupovat, dále je však na ní závislé Maďarsko a Slovensko. Mezi členy NATO je výrazným dovozcem této suroviny z Ruska Turecko.