Ukončujeme s Petrem Pavlem veškeré styky, tvrdí Čína. Kvůli jeho setkání s dalajlámou

Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem, který návštěvou dalajlámy 27. července poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny. Podle čínského velvyslanectví v Praze to v úterý uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien. ČTK se snaží získat vyjádření Hradu.

Petr Pavel (vpravo) předává dárek dalajlámovi k příležitosti jeho 90. narozenin.

„Bez ohledu na opakované protesty a důrazný odpor Číny se Pavel vydal do Indie, aby se setkal s dalajlámou. To je ve vážném rozporu s politickým závazkem, který česká vláda přijala vůči čínské vládě. S ohledem na závažnost Pavlova provokativního jednání se Čína rozhodla s ním ukončit veškeré kontakty,“ uvedl Lin.

