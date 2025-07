Ukrajina a Spojené státy našly politickou shodu k dohodě o dronech, říká premiérka Svyrydenková

Ukrajina a Spojené státy dosáhly politické shody k dohodě o dronech a obě země nyní jednají o amerických investicích do výroby ukrajinských bezpilotních letounů a o americkém nákupu těchto ukrajinských prostředků. V pátek to podle agentury Reuters řekla nová ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Kyjev/Washington 19:52 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít dron, drony, válka, ukrajina, rusko (ilustrační foto) | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden v rozhovoru s listem New York Post prohlásil, že se svým americkým protějškem jedná o tom, že by si Washington pořídil v bojích prověřené ukrajinské drony, zatímco Kyjev by nakoupil americké zbraně.

„Chceme podepsat dronovou dohodu se Spojenými státy. Jednáme o amerických investicích do rozšířené výroby ukrajinských dronů,“ řekla. „Hovoříme o nákupu velkého počtu ukrajinských dronů,“ poznamenala.

Zelenskyj a Trump už podle Svyrydenkové našli politickou shodu a o podrobnostech úmluvy nyní jednají zástupci obou zemí.

Dohoda mezi Kyjevem a Washingtonem by podle New York Post mohla přinést americké armádě a vnitřní bezpečnosti rozsáhlé změny. Experti totiž podle listu varují, že americká dronová technologie pokulhává za Ruskem a Čínou a že američtí vojáci mají nedostatečné vybavení k nasazení bezpilotních prostředků a k obraně před nimi.

Zelenskyj řekl, že právě drony se staly klíčovou zbraní, díky které Ukrajina dokáže čtvrtým rokem vzdorovat ruské invazi. „Jsme připraveni sdílet tyto zkušenosti s Amerikou a dalšími evropskými partnery,“ uvedl s tím, že Kyjev již jedná s Dánskem, Norskem a Německem.