‚Stovky díků ale nejsou stovky tanků.‘ Zelenskyj v Ramsteinu děkoval za podporu a žádal další pomoc

Zbrojní pomoc Ukrajině nesmí polevit, naopak je nutné ji zintenzivnit. Na úvod dnešního jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu na americké letecké základně Ramstein v Německu to prohlásil ministr obrany USA Lloyd Austin. K zástupcům pěti desítek zemí, které Ukrajinu zbrojně podporují, promluvil přes videomost ukrajinský prezident Zelenskyj. Poděkoval jim za pomoc, zároveň ale vyzval k dalším rychlým dodávkám zbraní včetně západních tanků. Berlín 13:20 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Děkuji vám na stokrát, jsem vám skutečně vděčný,“ řekl Zelenskyj, který promluvil přes videomost. | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Děkuji vám na stokrát, jsem vám skutečně vděčný,“ řekl Zelenskyj. „Stovky díků ale nejsou stovky tanků,“ podotkl ale vzápětí. Varoval, že tou skutečnou ruskou zbraní je čas, proto je nutné ve vyzbrojování ukrajinské armády pokročit. Účastníci dnešního jednání podle něj mají velkou moc, proto je vyzval, aby učinili potřebná rozhodnutí. „Kreml musí prohrát,“ dodal Zelenskyj.

Austin řekl, že ruský prezident Vladimir Putin se v útoku na Ukrajinu přepočítal, neboť vůbec nebral v úvahu odvahu ukrajinského lidu a statečnost ukrajinských vojáků. Poukázal také na to, že západní spojenci se invazí nenechali rozdělit. „Setkáváme se v turbulentních časech, když se ale podívám kolem našeho stolu, vidím zde jednotu,“ řekl.

Ukrajincům Austin slíbil, že Spojené státy je v obraně budou podporovat, dokud to bude nutné. Ke stejnému postupu vyzval i spojence, protože podle něj nyní není čas v pomoci zpomalit, ale je nutné ji naopak zintenzivnit. „Moskva nás sleduje a sleduje nás i historie,“ dodal.

Analytik: Smrt ministra je velká ztráta, vyšetřuje to SBU. Zelenskyj ve vládě potřebuje loajální lidi Číst článek

Austin rovněž poděkoval ostatním zemím za pomoc, kterou dosud Ukrajině poskytly. Konkrétně zmínil Polsko, Kanadu a také Německo. Připomněl, že Německo se stejně jako USA zavázalo předat Ukrajině jednu baterii protivzdušného systému Patriot. Německo rovněž slíbilo 40 bojových vozů pěchoty Marder, nyní ale čelí tlaku, aby souhlasilo i s předáním tanků Leopard 2.

Německá média očekávají, že po dnešním jednání by Berlín mohl dosud odmítavý postoj změnit. Nasvědčuje tomu i vyjádření nového německého ministra obrany Borise Pistoriuse, který řekl, že Německo si uvědomuje, jak důležitou roli mohou leopardy sehrát. „Nikdo nevylučuje, že by leopardy nemohly být dodány nebo že by nemohl být evropským partnerům vydán souhlas s dodávkami,“ řekl ministr v rozhovoru s televizí RTL.

Před jednáním na základně Ramstein novou pomoc ohlásila několik států včetně USA. „Nový americký balík pomoci má objem 2,5 miliardy dolarů (55,2 miliardy Kč), celkem tak americká vojenská pomoc Ukrajině dosáhla 26,7 miliardy dolarů“ (590 miliard Kč), řekl Austin.

Austin v projevu zmínil pád vrtulníku u Kyjeva, ve kterém zahynul ukrajinský ministr vnitra Denys Monastyrskyj, a nedávný raketový útok na obytný dům v Dnipru s desítkami mrtvých. Poznamenal, že ruské údery proti civilistům, které mají Ukrajince zlomit, selžou a že právě chování Ukrajinců je inspirací pro celý svět.

Takzvanou kontaktní skupinu pro Ukrajinu tvoří státy, které Kyjevu dodávají zbraně. Součástí skupiny jsou nejen země Severoatlantické aliance, ale i nečlenské státy. Na jednání jsou dnes přítomni mimo jiné generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov nebo americký generál a šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley. Česko zastupuje ministryně obrany Jana Černochová.