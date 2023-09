Soukup: Ruská armáda zjistila, že už není chráněný ani Sevastopol. Silná psychologická rána

Ukrajinské síly při protiofenzivě ovládly ves Andrijivka jižně od města Bachmut. Ukrajinci v posledních dnech taky podnikají intenzivní nálety na oblast okupovaného Krymu. „Ruská armáda zjistila, že už není chráněný ani Sevastopol. Musí to pro ně být silný psychologický úder,“ komentoval situaci na Ukrajině redaktor Radiožurnálu Ondřej Soukup. Rozhovor Praha 14:22 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové během posledních dnů přišli o dva protiletecké systémy S-400 Triumf | Foto: Viacheslav Ratynsky | Zdroj: Reuters

Jde o osvobození jedné vesnice, ale přesto jde o významný zisk v rámci ukrajinské protiofenzivy. Můžeš říct proč?

Poté, co wagnerovci slavnostně dobyli trosky města Bachmut, je předali pravidelným jednotkám ruské armády. Ukrajinci následně zahájili pomalou protiofenzivu. Osvobození Andrijivky je důležité kvůli tomu, že se jedná o kopcovitou oblast právě nad Bachmutem. Ještě když byl Jevgenij Prigožin naživu, varoval: „My jsme se tam dobíjeli několik měsíců a potom se teprve dalo útočit na Bachmut. Takže si na tu dejte pozor.“

Takže ano, je to v tomto ohledu důležité. Avšak pořád se bavíme jenom o Bachmutu, což není věc, která by strategicky měnila celou válku.

Ukrajinci v posledních dnech také podnikají velmi intenzivní nálety na oblast okupovaného Krymu. O jak vážné údery jde?

To jsme neviděli od samotného počátku války. Copak Krym, ale hlavně Sevastopol, to je úplně nejchráněnější místo na celém Krymu. Odvážil bych se říct, že možná nejchráněnější místo i v celém Rusku. Jedná se o základnu ruské černomořské flotily. Je tam obrovské množství protiletecké obrany. Ukrajinci se dlouho snažili dostat do přístavu mořskými drony, ale nikdy se jim to pořádně nepodařilo. Jsou tam nejrůznější obranné konstrukce.

ONLINE: Ukrajina hlásí další osvobozenou obec. Dobyla Andrijivku jižně od Bachmutu Číst článek

Teď najednou, podle satelitních snímků, de facto zničí dvě lodi v suchém doku. Velkou výsadkovou loď Minsk a ponorku Rostov na Donu. Sice už ruská flotila výsadkové lodě příliš potřebovat nebude. Chtěli je použít pro výsadek na Oděsu hned v prvních týdnech války, což se naštěstí nestalo. Ponorka však umí odpalovat rakety Kalibr, což jsou přesně ty, které momentálně ničí ukrajinská města.

Je to velký problém a myslím si, že i pro ruskou armádu, která zjistila, že už není chráněný ani Sevastopol. Musí to být pro ně silný psychologický úder.

Víme, s jakými ztrátami se Ukrajincům podařilo provést tento útok?

Ruská strana tvrdí, že vyslala 10 raket. Současně prováděli nálety malými a mořskými drony. V jeden okamžik se jim podařilo přetížit protivzdušnou obranu, která následně zkolabovala.

‚Rusové smetli Avdijivku a Marjinku z povrchu zemského,‘ tvrdí Kyjev. Situace se zhoršila Číst článek

Znamenají tyto úspěšné zásahy ukrajinských vzdušných sil opravdu významnou ztrátu pro ty ruské okupační síly na celém Krymu?

Krym je hlavním logistickým uzlem pro ruskou armádu na záporožské frontě. Umístili tam velká skladiště zbraní. Všechen materiál putuje po železnici přes krymský most. Nachází se tam obrovské množství vojenských cílů.

Rusové včera (ve čtvrtek) přišli o další protiletecký systém S-400 Triumf, což je ten nejnovější, co vlastní. Říkají, že je téměř nejlepší na celém světě. Výrazně lepší než ten americký. Teď během posledních pěti dnů přišli o dva tyto systémy. Jsou drahé a je jich málo.

Z Kurilských ostrovů, kde systémy S-400 Triumf umístili před necelými třemi roky s velkou slávou, je nyní odvezli a patrně směřují na Ukrajinu. Takže útok na Sevastopol představuje pro Rusy určitě velký problém.