Další systémy HIMARS by byly pro Moskvu problém. Ruskou slabinou jsou muniční sklady, říká expert

Čím více lidí teď z Doněcké oblasti odejde, tím méně lidí bude mít ruská armáda čas zabít, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když oznamoval povinnou evakuaci obyvatel z tohoto regionu. Evakuace je nutná také kvůli zimě, hrozí tam nedostatek plynu a elektřiny. „Na Donbase byli civilisté mnohdy ponecháni svému osudu, tomu se teď armáda snaží zabránit,“ říká Tomáš Řepa z Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Rozhovor Kyjev 15:57 31. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy pošlou Ukrajině raketomety HIMARS (na snímku) | Zdroj: Reuters

Co je podle vás hlavním důvodem té nařízené evakuace? Ochrana životů civilistů před ruskými útoky, anebo obavy, že centrální vláda nebude schopna v oblasti v zimě zajistit dodávky energií?

Jak jsem četl prohlášení ukrajinského prezidenta, tak v něm dost zaznívalo právě to, že kvůli způsobu vedení války z ruské strany je ukrajinská síť plynovodů a tak dále neustále narušována. Z tohoto pohledu evakuace smysl dává – pokud by tam někdo zůstal, tak by se musel plně spoléhat jenom sám na sebe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Tomáše Pavlíčka s Tomášem Řepou z Univerzity obrany

Situace v blízkosti fronty dlouhodobě není dobrá. To se týká právě i Donbasu, kde se bojuje celých osm let, tam byli opravdu v mnoha případech civilisté ponechání svému osudu. Tomu se snaží ukrajinská armáda zabránit. A proto je tato evakuace povinná.

Bývalý americký velvyslanec na Ukrajině John Herbst ovšem uvedl, že vlastně neví, proč prezident Zelenskyj toto rozhodnutí vydal. Říká, že Rusové obsadili většinu sousední Luhanské oblasti už před několika týdny. Od té doby se je v doněckém regionu daří odrážet. Nemůže být důvodem evakuace příprava na tvrdé boje, na ukrajinskou ofenzivu?

Teoreticky to možné je. To si budeme si muset počkat na další vývoj. Já si ale myslím, že logistika jako taková by problémy nedělala, protože když se podíváme na frontu, například na tu jižní, tak ve směru od Mykolajivu také tlačí Ukrajinci na Cherson delší dobu a nesouvisí to s žádnou evakuací místních obyvatel.

Na zimu nebudou Ukrajinci připravení, čekejme další vlnu uprchlíků, říká humanitární pracovník Číst článek

Může tam být takové hledisko, ale myslím si, že hlavní cíl je skutečně ochránit aspoň částečně místní lidi před tím, aby nebyli v zimě úplně ponecháni svému osudu.

Sklady munice? Zranitelný bod ruské armády

Jak se podle dostupných zdrojů vyvíjí ofenziva u Chersonu? My jsme slyšeli, že Ukrajinci se pokusili přetnout zásobovací trasy Rusů do tohoto města. Poničili tři hlavní mosty, ale ruská armáda vybudovala provizorní pontonové mosty a přívoz přes Dněpr.

Kdo zná tuto lokalitu, nebo se podívá na satelitní snímky, tak ví, že Dněpr je opravdu obrovská řeka. Čili jenom provizorními pontonovými mosty ji celou přemostit je dost problematické. A navíc je to velké riziko, protože Ukrajincům dodané raketomety mají velkou přesnost.

Myslím si, že se může Rusům stát něco podobného, jako když se pokoušeli překonat řeku nepoměrně menší, Severní Doněc, a skončilo to obrovskými ztrátami pro ruskou stranu. Tady jim hrozí něco podobného.

Myslím si, že Ukrajinci k tomu přistupují racionálně, snaží se uzavřít kapsu, což představuje to město Cherson. Pokud se jim to povede, logistiku Rusů maximálně ztíží. Určitě jim to v proklamované ofenzivě v této oblasti může pomoc.

Podle gubernátora Luhanské oblasti je Severodoněck na pokraji humanitární krize Číst článek

A nakolik mohly logistiku ruských vojsk ztížit raketomety HIMARS, zvláště na východě Ukrajiny? Americká armádní příručka z roku 2016 uvádí, že sklady munice jsou nejzranitelnějším bodem ruské armády, protože nejsou dost zabezpečené. Často jsou tam prošlé zásoby a můžou představovat sud s prachem, který snadno vybouchne.

Přesně tak. On je to docela ruský šlendrián, že je dávali do míst, která nejsou příliš zabezpečená. Když víte, že se tam něco takového nachází, a máte prostředky vedení boje, které vám umožní tento cíl zasáhnout, tak to významným způsobem ovlivňuje schopnost Rusů vést boj tak intenzivně, jak by si sami přáli.

Vidíme to třeba i na tom, že počty dělostřeleckých granátů vystřelených na ruské straně výrazně klesly od té doby, co jsou nasazovány raketomety HIMARS.

Pokud je skutečně budou Ukrajinci dostávat i do budoucna a třeba i s delším dostřelem, tak logistické potíže Rusů se budou neustále prohlubovat.

Most přes Dněpr u okupovaného Chersonu je uzavřený. Ukrajinci ho ostřelují systémy HIMARS Číst článek

Jenom připomínám, že to byly právě logistické potíže, které donutily ruskou armádu stáhnout se od Kyjeva, to bylo v první fázi této války. Tady se jim může stát něco podobného. Byť způsob vedení války na Donbase je celou dobu trochu jiný, je daleko více statický.

A myslíte si, že další systémy Američané Ukrajině pošlou? Pokud vím, tak se báli, že kdyby tam poslali třeba systém balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů, tak že by Ukrajinci mohli zasáhnout i ruské území. A to by mohlo vést k eskalaci.

Tady je vidět postupná gradace. Původně se říkalo „něco jim dáme“, pak se o tom začne opravdu uvažovat, pak že jim to nedáme a nakonec možná ano.

A potom, jak se vyvíjí situace, se ukazuje, že to jsou nezbytné prostředky vedení boje pro Ukrajinu. Jinak by ta situace byla daleko horší, kritičtější a stálo to Ukrajince mnohem víc životů.

Myslím si, že nakonec tyto systémy Američané dodají. Jestli se na něčem – jako na jedné z mála věcí – shodnou demokraté i republikáni ve Spojených státech, tak je to právě rivalita vůči Rusku. Z jejich pohledu je legitimní, když už do toho válečného dobrodružství šli, tak Rusko co nejvíc oslabit.