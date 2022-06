Balíčky s olejem, masem v konzervě, nebo rýží. Část Ukrajinců je závislá na humanitární pomoci

Město Bachmut kupodivu vypadá trošku živěji, než Krematorsk nebo Slovjansk. Zvláště Krematorsk je úplně liduprázdný. Tady jezdí lidi na kole, stojí frontu před bankomatem, jdou do obchodu, nějaké prodejny tady fungují. Je vidět, že v centru je lidí poměrně dost. Samozřejmě se to nedá srovnat se situací, která tu byla před vypuknutím války.

Do centra Bachmutu právě přijel kamion s humanitární pomocí, kterou vykládají. Kolem je spousta lidí, kteří čekají, jestli na ně něco zbyde. „Celkem jsme přivezli 1200 balíčků s potravinami primárně pro lidi starší šedesáti let,“ říká důstojník Artur, který je velitelem zdejší záchranné služby.

Na místě jsou i policisté, kteří podle seznamu rozdělují pomoc. Lidi vyvolávají podle jmen, ale ti jsou dost nervózní a spousta z nich nechce o ničem mluvit.

Artur podotýká, že ne všichni lidé se chovají přiměřeně situaci. Někteří jsou rozčílení, stěžují si, že pomoci je málo nebo očekávali něco jiného. Dodává, že nemůžou zaručit, že s další pomocí přijedou zítra nebo pozítří. To nikdo neví, protože je obrovský problém s naftou.

Přednost mají také rodiny s malými dětmi a nemocní, kteří nemohou chodit. Pro ně pomoc vyzvedávají jejich sousedé nebo příbuzní. Říkají, že pomoc je celkem kvalitní.

Paní Ljuda ukazuje, co má v tašce. Je tam olej, maso v konzervě, konzerva s rybou, rýže a červené zelí. Jsou to polské potraviny. Nejen ona, ale i další lidi říkají, že jsou velmi kvalitní a velmi chutné. Není to poprvé, co sem taková pomoc dorazila. Paní Ljuda vzkazuje za humanitární pomoc ve formě potravinových balíčků velké díky.