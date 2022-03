ONLINE: Na Ukrajinu vstoupila běloruská armáda, informuje Unian. Odvolává se na domobranu

Běloruská vojska vstoupila do Černihivské oblasti Ukrajiny, napsala dnes ukrajinská agentura Unian s odvoláním na velitelství místní domobrany a obyvatele ukrajinských vsí, kterými prý projížděla kolona běloruských vojenských vozidel. Na ukrajinské straně již dříve zaznívaly obavy, že by běloruský vůdce Alexandr Lukašenko mohl zavléci zemi do ruského útoku na Ukrajinu.

