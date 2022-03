Ukrajina potřebuje mnohem více protivzdušnou ochranu, ne bezletovou zónu, říká diplomat Schneider

„Z toho, co víme, co teď Ukrajině nejvíc škodí, není převaha vzdušných sil Ruské federace, které se překvapivě zapojují málo. Problémem jsou rakety dělostřelectva, raketomety, balistické a křídlaté rakety s plochou dráhou letu,“ vypočítává diplomat Jiří Schneider. Ukrajina by podle něj zřejmě potřebovala nějakou humanitární bezletovou zónu od Kyjeva na Západ, ale mnohem víc protivzdušnou ochranu proti těmto prvkům, ne proti letadlům, míní. Praha 14:28 5. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják s americkým protitankovým systémem Javelin | Zdroj: Reuters

Bezletová zóna totiž znamená zákaz letů, které jiné letectvo kontroluje a řád si vynucuje. „Kdo to poruší a nechce poslechnout, tak to pak znamená konflikt,“ dodává Schneider.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádá, aby Západ poskytl Ukrajině letadla. Podle něj o tom jednají Spojené státy a Polsko. „Dejte mi letadla, pokud nemáte sílu a vůli uzavřít nebe,“ volal prezident.

„Pokud teď nechce vyhlásit bezletovou zónu, řekněte nám, kdy. Co ještě potřebujete, Kolik lidí musí ještě vyletět do povětří. Kolik, řekněte mi číslo. Sám budu počítat, až to nastane,“ dodal.

Ve čtvrtek vyzval i ruského kolegu Vladimíra Putina, aby s ním zasedl k jednacímu stolu. „Sedni si se mnou, čeho se bojíš?“ ptal se.

Putin se přitom v pátek účastnil vztyčování vlajky na nové ruské lodi Maršal Rokossovskij a prohlásil, že Rusko nemá vůči sousedům zlé úmysly. Ruský prezident pak sousedům Ruska poradil, aby nevyhrocovali situaci a nepřijímali omezení. Všechny akce Moskvy, jak dodal, vznikají výlučně jako reakce na některé nepřátelské kroky proti Rusku.

