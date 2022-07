Ukrajinci i Rusové přeskupují svoje síly. Situaci mohou změnit vojáci vycvičení v Británii, říká generál

Na Donbasu Rusové intenzivně ostřelují vesnice i města. Podle vedení regionu okupační armáda útočí ze všech směrů. Britské ministerstvo obrany sdělilo, že Rusko poblíž hranic s Ukrajinou shromažďuje zálohy a na jihu Ukrajiny probíhá evakuace civilistů, zvláště z Chersonské oblasti. Důvodem je chystaný ukrajinský protiútok. Na otázky o situaci na Ukrajině Radiožurnálu odpovídal brigádní generál v záloze František Mičánek z Univerzity obrany. Praha 15:40 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci střílí u Severodoněcku z americké houfnice | Zdroj: Reuters

S čím podle vás může souviset přesun ruských záloh?

V podstatě to, co dneska vidíme na frontě, je ve vojenské terminologii takzvaná operační přestávka. Tu vyhlásil nebo schválil Vladimir Putin poté, co byl dobyt Lysyčansk.

Operační přestávku si vynutila vysoká únava mezi vojáky, značné ztráty techniky a materiálu. To znamená, že na obou stranách, nejenom na straně Ruska, je potřeba obnovit bojeschopnost, připravit materiál, zásoby munice pro další ofenzivu nebo obranné operace.

A z toho důvodu Rusové přesunují svoje zálohy, které stahují z celého Ruska, protože se pořád ještě neobjevila v uvozovkách nutnost vyhlásit všeobecnou mobilizaci. To by Vladimiru Putinovi samozřejmě působilo velké politické nebo vnitropolitické problémy.

Ukrajinská vláda se snaží evakuovat civilisty, jinak údajně hrozí jejich použití jako živých štítů. Použila nebo používala ruská armáda tuto taktiku?

Spíš se objevuje to, že normální obyvatelé jsou vždy první obětí v tomto typu konfliktu, na který přešlo Rusko, to znamená mohutné použití raketometů a dělostřelecké techniky.

Zbraně, které jsou dnes používány ze strany Ruska, jsou víceméně nepřesné. Respektive to jsou ty staré zbraně, které mají původ někdy v 70. letech a tam není možno zabezpečit koncové navedení. Takže se nedá říct, že se jedná o lidské štíty. Ti lidé, kteří zůstanou ve válečné zóně, samozřejmě budou vždy obětí, pokud neuposlechnou doporučení třeba ukrajinské nebo konečně i té ruské strany, aby včas odešli. A bohužel je to na jejich rozhodnutí.

Jak zásadní pomoc může být to, že Britové se teď chystají postupně vycvičit boji 10 000 Ukrajinců, původně civilistů?

No, záleží na tom, k čemu nebo na co je budou cvičit. Nepředpokládám, že by takové množství lidí přišlo do Británie a cvičilo základní vojenský výcvik. Samozřejmě, říká se, že část těch lidí nemá vůbec žádnou vojenskou zkušenost. Nicméně to ještě neznamená, že tito lidé nemohou být vycvičení na vyspělejší komplety, které Britové slíbili nebo už dodali Ukrajině. To znamená raketomety MLRS, nějaké houfnice, případně protitankové prostředky apod.

Může to být tedy poměrně velký přínos pro ukrajinskou armádu. A v rámci právě té operační přestávky, o které jsem se zmínil, to je poměrně důležitý krok, na který by se teď Ukrajina měla hodně soustředit.

To znamená cvičení svých záloh, a to vybavení, pokud to bude možné samozřejmě a Západ ji bude zásobovat právě těmi západními bojovými prostředky.

Americký Institut pro výzkum války uvedl, že teritoriální ambice Ruska přesahují Donbas a že Rusko chce anektovat Charkovskou oblast. Má na to Moskva vojensky sílu?

To bude záležet samozřejmě na vývoji. Dnes vidíme, že se podařilo splnit první strategický cíl, to znamená zabrat Luhanskou oblast.

Druhý strategický cíl, který budeme zřejmě shodovat v následujících dnech nebo spíše týdnech, protože nejsem si jistý, že ta operační přestávka bude trvat jenom několik dnů, bude Doněcká oblast.

No a pak bude záležet strašně na aktivitách ukrajinské strany. Například zda se spustí například protiútok v oblasti Chersonu. Pokud by byl totiž tento protiútok úspěšný a Ukrajincům se podařilo zabrat nejenom město Cherson, ale dostat znovu pod kontrolu pobřeží a přerušit koridor mezi Krymem a doněckou oblastí, to by způsobilo Rusku velký problém.

Byl by tím totiž přerušen poslední zásobovací koridor a pak by možná došlo k tomu, že ten úmysl nějakým způsobem připojit Charkovskou oblast by museli opustit. Takže dnes nelze říkat, jestli se to podaří, nepodaří. Je to na vodě. Uvidíme teprve v dalších týdnech, jak se bude situace měnit.