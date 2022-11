Čech z Žitomiru: Když Ukrajina padne, Putin vám znásilní ženu, ukradne dceru a nakonec vás zabije

Ve zpravodajství se dozvídáme nejnovější vývoj na frontě, vidíme reportáže o tíživé situaci civilistů v její blízkosti. Nyní ale i města hluboko v týlu,,například Kyjev hlásí každodenní protiletecké poplachy. Ukrajinci si musejí zvykat na četné výpadky elektřiny, ale restaurace, kina a divadla jsou přesto otevřená. Ekonomika musí fungovat i ve válce. Situaci pro Český rozhlas Plus popsali dva Češi žijící na Ukrajině a bohemistka ze Lvova. Praha 0:10 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté hlídají místo dopadu dronu v Kyjevě (archivní foto z 17. 10. 2022) | Foto: Sergei Supinsky/AFP | Zdroj: Profimedia

„Všichni Češi, kteří jsou ,proruští‘, by si měli uvědomit, že je Rusko ohrožuje. Válka může přijít kamkoli. Lidé by měli filtrovat informace a hlavně se nenechat ovlivnit propagandou. Teď je to opravdu tak, že je Ukrajina nárazníkové pásmo mezi Západem a Ruskem," říká v pořadu Zaostřeno sólista baletu Národní opery Ukrajiny Jan Váňa. V Kyjevě žije už 17 let, manželku má Ukrajinku a spolu vychovávají čtyřletou dceru.

Bohemistka Olena Vaščenková se narodila ve Lvově, který má stále ráda, i když je její domov už několik desítek let v Kyjevě.

„Přijeďte sem, já s vámi projedu městy a městečky. Ukážu vám, na které straně je propaganda. Pak si sedneme a vypijeme kávičku – za kvílení sirén a pláče dětí. Pocítíte strach Ukrajinců. To, co se tedy teď děje, uslyšíte jen od Ukrajinců, ne od Rusáka. Od těch, kteří to všechno přežili,“ nabádá bohemistka.

Daniel Váša je český sládek původem z Poličky s bohatou zkušeností nejen z Ukrajiny ale také z Ruska, Spojených států a Kanady. V Žitomiru našel před 14 lety nový domov, manželku, rodinu.

„Ukrajina dneska drží ruskou hordu na hranici a chrání Evropu včetně České republiky, a to je to nejpodstatnější. Pokud Ukrajina padne, ať si myslí, kdo chce, co chce, Putin zaťuká na vaše dveře. Znásilní vám ženu, ukradne dceru, rozbije dům a pak vás zabije.“

