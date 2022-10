Ukrajina zdařile pokračuje v unijním integračním procesu, uvedl Fiala v Kyjevě

Ukrajina dělá jasné kroky v naplňování podmínek cesty do Evropské unie a české předsednictví EU bude usilovat, aby výsledky byly zaznamenány ještě letos. Český premiér Petr Fiala to uvedl po pondělním společném zasedání české a ukrajinské vlády v Kyjevě. Jeho ukrajinský protějšek Denys Šmyhal na tiskové konferenci oznámil, že do konce roku ukrajinský parlament chystá přijetí stovky zákonů potřebných pro další postup v integračním procesu. Kyjev 16:06 31. 10. 2022 (Aktualizováno: 16:17 31. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové české a ukrajinské vlády po zasedání podepsali memoranda o další spolupráci v ekonomické i politické spolupráci. | Foto: Úřad vlády ČR | Zdroj: Profimedia

„Byl jsem pozitivně překvapen, jak ukrajinští přátelé pracují na doporučeních Evropské komise a na splnění podmínek, které jsou nezbytné,“ poznamenal Fiala s tím, že Ukrajina dělá jasné kroky ať už jde o právní oblast, boj proti korupci a další.

„To vše by se mělo promítnout i v reakci EU, proto české předsednictví bude usilovat o to, aby v závěrech rady pro rozšíření byl oceněn pokrok a výsledky, kterých Ukrajina dosáhla, a to ještě letos,“ konstatoval.

Jsem rád, že jsem se mohl s ostatními členy vlády zúčastnit mezivládních jednání v Kyjevě.



Přijeli jsme sem ve chvíli, kdy probíhal poplach kvůli ruským útokům na ukrajinská města. To vše nám připomíná, v jakých podmínkách naši ukrajinští přátelé žijí. (1/3) — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022

Šmyhal uvedl, že se zástupci české vlády probral sedm doporučení daných Evropskou komisí. Splnění těchto podmínek podle něj otevře prostor pro další jednání.

Evropská komise v červnu doporučila kandidaturu Ukrajiny na členství v Evropské unii. Předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová tehdy uvedla, že země bude muset provést řadu nutných reforem, s nimiž je přijímací proces spojen.

Kyjev by se měl zaměřit například na nedostatky v otázkách právního státu či v boji s korupcí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy označil krok komise za historické rozhodnutí.

Česko a Ukrajina prohloubí spolupráci

Členové české a ukrajinské vlády po zasedání podepsali memoranda o další spolupráci v ekonomické i politické sféře. Novinářům to řekli premiéři Petr Fiala a Denys Šmyhal. Oba ocenili pondělní zasedání, na které předsedu české vlády doprovodili tři vicepremiéři a čtyři ministři. Fiala pozval ukrajinskou vládu na příští rok do Prahy.

‚Jednání s ukrajinskými přáteli.‘ Čeští ministři v čele s Fialou přijeli do Kyjeva Číst článek

Šmyhal zdůraznil důležitost příjezdu českých ministrů, jejichž cestu v pondělí zbrzdily výbuchy v oblasti Kyjeva. Ruské rakety podle kyjevských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole.

„Navzdory tak vysoké návštěvě ze státu, který předsedá EU, ruský agresor pokračoval ve své strategii ničení a likvidace civilních cílů,“ uvedl ukrajinský ministerský předseda.

Česká návštěva v jednom z nejsložitějších období ukrajinských dějin je podle něj projevem obrovské solidarity a podpory. Podle Fialy měla vyjádřit, že Ukrajina není sama. „Chápeme význam jejího boje a jsme připraveni dělat všechno pro to, aby i za těchto obtížných podmínek se dalo žít na Ukrajině co možná nejnormálněji,“ řekl.

Česká republika daruje Ukrajině naftové generátory za 20 milionů korun. Putovat mají do Lvovské a Dněpropetrovské oblasti. Chce tak podpořit ukrajinský energetický sektor, který soustavně ničí ruské útoku V Kyjevě to oznámil premiér Petr Fiala @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/5PzGSPXmt6 — Patrik Salát (@PatrikSalat) October 31, 2022

Navzdory trvající ruské agresi bylo jednání navýsost efektivní, zdůraznil Šmyhal. Výsledkem jsou mimo jiné memoranda o spolupráci mezi ministerstvy zahraničních věcí a vládami, která mají podpořit ekonomický i politický dialog obou zemí. Ve společném prohlášení také země podpořily další prohlubování sankcí proti Rusku.

Fiala označil za přirozené a automatické další pokračování vojenské i humanitární podpory Ukrajiny. Cílem je obnova územní celistvosti země, řekl. Aktuálně česká vláda uvolnila 20 milionů korun na nákup naftových generátorů, které mají po ruských útocích pomáhat s nahrazováním výpadků dodávek elektřiny v Dněpropetrovské a Lvovské oblasti.

Dosavadní pomoc

Česko dosud Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc za 4,5 miliardy korun. Šmyhal v pondělí zmínil houfnice DANA, tanky a obrněná vozidla, která podle něj fungují na frontě a pomáhají osvobození Ukrajiny.

„Připravujeme další nepříjemné věci pro okupanty,“ konstatoval. Podle Fialy je v zájmu České republiky, Ukrajiny, Evropy i celého světa, aby Ukrajina ve svém hrdinném boji měla dostatek techniky a mohla se účinně bránit.

ONLINE: Kyjevem otřásly výbuchy. Exploze hlásí i Charkov, Záporoží a Kryvyj Rih Číst článek

Vedle aktuální pomoci hovořily vlády i o mezinárodní podpoře Ukrajiny a o její poválečné obnově, doplnil Fiala. Vlády se přitom shodly, že na obnovu Ukrajiny by se měl použít i zkonfiskovaný ruský majetek. Fiala současně ocenil, že Ukrajina má při obnově zájem o české firmy a podpoří české podnikatele v přístupu na svůj trh.

„Nejde o jednostrannou pomoc, ale o hlubokou spolupráci,“ popsal vztah obou zemí Fiala.

Česká vláda je podle Šmyhala také pro vznik tribunálu, který by soudil ruské zločiny spáchané na ukrajinském území, ale také ruské politické a vojenské vedení vydávající rozkazy.