V bojích na Ukrajině zemřel druhý český dobrovolník. Informaci potvrdilo ministerstvo zahraničí

„Můžeme potvrdit, že o víkendu na Ukrajině padl dobrovolník s českým občanstvím, který bojoval na ukrajinské straně. Podle informací, které má ministerstvo zahraničních věcí k dispozici, se jedná za poslední rok o druhý takový případ,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake.

ČT24

První Čech o život podle dostupných informací přišel při bojích s ruskou armádou na Donbase v červnu.

Na Donbase byl nedávno také vážně zraněn český dobrovolník, který v rámci projektu Phoenix pomáhá na východní Ukrajině s ošetřováním vojáků na frontě. Zasáhl ho šrapnel, uvedli zástupci Phoenixu na sociálních sítích.

Jeho stav je podle nich stabilizovaný, zranění jsou ale vážná. Řeší proto jeho převoz do Česka. Ministerstvo zahraničí ale v neděli sdělilo, že aktuální zdravotní stav zraněného jeho převoz do vlasti neumožňuje. Podle resortu se nyní jedná o jeho přesunu do Kyjeva.