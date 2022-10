U Chersonu jsou zbytky lepších jednotek. Jejich ztráta by Rusku znemožnila ofenzivu, říká expert Janovský

Od začátku války identifikuje a počítá Jakub Janovský zničenou techniku na Ukrajině. Spolu s mezinárodním týmem kolem blogu Oryx tvoří jednu z nejspolehlivějších databázi ztrát. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že v poslední době zaznamenal velké ztráty u ruského dělostřelectva, které trpí útoky přesně naváděné munice. Zato íránské drony podle něj situaci na frontě výrazně nepoznamenaly, protože je Rusové používají hlavně proti civilním cílům. Rozhovor Praha 7:00 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci s ukořistěným ruským tankem v Charkovské oblasti | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

Společně s kolegy z nizozemského blogu Oryx od začátku války počítáte na základě veřejných zdrojů – hlavně fotografií na sociálních sítích a záběrů z dronů – ztráty ruských vojsk. Pozorovali jste nějakou změnu skladby těch zbraní, které Rusové používají?

Zejména v poslední době výrazně přibylo ztrát ruského dělostřelectva, které ničí zásahy přesných naváděných zbraní, které poskytly Ukrajině zejména Spojené státy, ať jsou to naváděné rakety pro raketomety HIMARS anebo dělostřelecké granáty Excalibur. Za poslední dva měsíce tyto naváděné zbraně způsobily ruskému dělostřelectvu velmi těžké ztráty zejména v porovnání s tím, jak ze začátku války a v prvních šesti měsících málokdy mělo podstatnější ztráty.

To je nejpodstatnější změna. V kombinaci se zničením muničních skladů, které mělo Rusko poblíž frontové linie, to výrazně omezuje ruskou palebnou sílu, což má pochopitelně velmi dobrý vliv na průběh války na Ukrajinu.

A nasazují Rusové nějaké neobvyklé druhy zbraní, ať už nové, nebo naopak například starší typy?

Definitivně je vidět v souvislosti se ztrátami, které Rusko utržilo na Ukrajině, že nasazuje čím dál tím starší techniku. U mechanizovaných jednotek jsou BVP-2 a BVP-3 velmi často nahrazované BVP-1, popřípadě minimálně ozbrojenými transportéry MT-LB. A u tanků vidíme, že se průběžně zvyšuje procento velmi starých tanků, ať už starých verzí T-72 a T-80, tak i T-62M, které byly teď nasazeny ve větším množství, pochopitelně také promptně zničeny.

Zaznamenali jste i nějaký účinek íránských dronů, které Rusové začali masově používat?

Alespoň podle toho, co je vidět, tak íránské drony byly použity proti ukrajinským vojenským pozicím hlavně ze začátku a po zhruba dvou týdnech byly přeorientovány pro útoky na civilní infrastrukturu. Takže z pohledu ruského použití zbraní na frontové linii, tak tyto drony nezměnily nic podstatného.

Zničený ruský tank T-62 na Ukrajině | Zdroj: Profimedia

‚Tvrzení na úrovni fantazie‘

Porovnáváte výsledky, ke kterým s kolegy dojdete, s oficiálními vyjádřeními obou stran o ztrátách, respektive hlavně s tvrzením Kyjeva, který poměrně pravidelně zveřejňuje údajné ruské ztráty? Jak moc se ty údaje liší?

Vzhledem k tomu, že ruská tvrzení jsou na úrovni kompletní fantazie - například ukrajinské letectvo mělo být zničeno minimálně čtyřikrát -, tak nemá prakticky smysl se na něj koukat. A upřímně řečeno ruské ministerstvo obrany za posledních deset let pravděpodobně nevydalo jediné úplně pravdivé prohlášení a to myslím doslova.

Na ukrajinská hlášení o tom, kolik ztrát utrpěli Rusové, koukáme a orientačně – alespoň co se týče toho, jak se pohybují nahoru a dolu ztráty v různých kategoriích -, tak to indikuje, co uvidíme v brzké budoucnosti. Jak videa z fronty, tak záběry z dronů a další jsou většinou zpožděné o nějakou dobu, aby nedocházelo ke kompromitování informací, které Ukrajina má. Každopádně tam vidíme korelaci mezi tím, co tvrdí Ukrajina, a tím, co nasbíráme my.

Stále je tam dost velká mezera. Část z toho sice bude technika, která pouze není zdokumentovaná jako zničená, na druhou stranu v každé válce je takové jemné přehánění. Vystřelíte na něco a možné jste to trefili, možná ne, ale automaticky je to poslané nahoru na velitelství jako zasažené a podle toho pak tohle vypadá. Je to zajímavý problém třeba u leteckých ztrát, protože tam velmi často není možné ani pro samotné účastníky ověřit, jaký byl výsledek. Takže historicky dochází u leteckých ztrát k výraznějšímu přehánění toho, co je hlášeno a co je skutečnost.

Zaznamenali jste nějaké výkyvy spojené s významnými událostmi – například ukrajinská ofenziva nebo změna ruského velení?

Změna vrchního ruského velitele na Ukrajině – pokud vím – neměla prakticky žádný efekt. Přestože je to papírově vrchní velitel, tak jakékoliv velké rozhodnutí se přijímají v Kremlu, ne na ministerstvu obrany.

Co se týče toho, co jsme zaznamenali v průběhu ofenziv, které úspěšně Ukrajina vede, tak zejména v případě Charkova došlo během několika týdnů k velmi výraznému nárůstu zaznamenaných ruských ztrát, hlavně materiálu, který Rusové opustili a Ukrajinci ho mohli získat pro sebe. Ve spoustě případů ho byli velmi rychle schopní nasadit na frontové linii a nahradit tím vlastní ztráty.

Před téměř sedmi měsíci jste říkal, že moderní varianta ruských tanků je podle vás silně přeceněná. Stále na tom výroku trváte?

Definitivně. Stále jsou tam znatelné konstrukční nedostatky, které jsou spojené s tím, že tanky T-90 i T-80 mají základy, které u velmi starých variant nebyly natolik předělány. Jedná se zejména o věci jako převodovka, některé části architektury ochranných systémů a podobně. To jim velmi ztěžují přežití, pokud jsou proti nim nasazeny moderní zbraňové systémy, jako jsou protitankové střely Javelin a podobně.

Hodně se dříve také mluvilo o ruských tancích T-14 Armata, které měly údajně být nejlepší na světě. Máte nějaké informace o tom, že by byly nasazené na frontě?

Ne. Rusko má stále pouze malé množství prototypů těchto tanků, sériová výroba ještě ani nezačala, natož aby byly schopné operačního nasazení. A je velmi vtipné, že když byla v květnu přehlídka, tak byla původně oznámena účast o jeden tank vyšší, než kolik jich přijelo. Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že se opět jeden z nich porouchal, jako se stalo v minulosti opakovaně. Pravděpodobně na nich ještě vychytávají drobné mušky. Každopádně jsou v takovém množství, že i kdyby se zítra objevily na frontě, tak by ničeho nedosáhly.

Ruské tanky T-14 Armata | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Omezení ruské palebné síly

Máte nějaké další nové poznatky ohledně války, o kterých jsme ještě nemluvili?

Těžko říct, co by bylo podstatnějšího nového kromě toho, že teď se čeká na nějaké větší boje a pravděpodobně ústup ruských vojsk z Chersonu. Tam budou mít Rusové velmi velký problém stáhnout techniku, jelikož tam nejsou žádné funkční mosty přes řeku Dněpr.

Takže bude otázka, jestli a popřípadě kolik techniky Rusové budou schopní odtamtud stáhnout. A podle toho, kolik techniky a vojáků tam ztratí, to může mít poměrně významný dopad na další vedení války, protože to, co je v Chersonu, jsou zbytky ruské profesionální armády, jejich lepších jednotek. Pokud by došlo k jejich zničení nebo významné degradaci, tak by to velmi ztížilo Rusku jakoukoliv šanci na to zahájit nějaké podstatnější ofenzivní operace v dohledné době.

Nestaví Rusové u Chersonu pontonový most?

Už v něm byly udělány díry. Pochopitelně to stále opravují a Ukrajinci ničí. Vzhledem k tomu, že Ukrajinci s TB-2 drony dohlédnou velmi daleko v řádu desítek kilometrů - to znamená, i zpoza frontové linie vidí, co se tam děje -, tak skutečně takové konstrukce nemají dlouhého života. Obvykle.

Válku sledujete od jejího počátku, změnil se za tu dobu systém, kterým Oryx počítá ztráty ruské techniky? Přibyl, nebo ubyl vám materiál, ze kterého vycházíte?

Ze začátku jsme počítali některý materiál - jako protitankové střely -, které byly opuštěny na bojišti, popřípadě některé menší drony. Každopádně jsme je postupně vyškrtali ze seznamu, protože původní předpoklad, že to bude relativně krátká válka, se nepotvrdil a pochopitelně s postupem času bylo jasné, že bude trvat déle.

S přibývajícím počtem podstatné techniky byly ty méně podstatné části materiálu, jako například protitankové střely, které se i obtížně monitorují v takovém množství, vyřazeny ze seznamu a zachovali jsme pouze podstatnější těžkou nebo sofistikovanou techniku, jako jsou tanky, dělostřelectvo, nákladní vozy, popřípadě prostředky elektronické rozvědky a tak dále.

Rozšířil se váš tým? Minule jste říkal, že jste čtyři.

Rozšířil se, na druhou stranu někteří členové z důvodu vlastního osobního života o něco omezili aktivitu, takže víceméně nás je podobně, jako bylo předtím.

Spolupracujete s nějakými úřady případně vládami a předáváte jim svoje informace?

Ne. Naše informace jsou veřejně k dispozici, můžou je používat ostatní organizace, vlády nebo jednotlivci ke své vlastní analýze. Pochopitelně když by dali kredit, tak je to hezké, což se ne vždycky děje. Každopádně nemáme navázanou oficiální spolupráci s nikým.

Spolupracujeme pouze s dalšími specialisty na open source inteligence ohledně nalézání techniky, kterou ztratily obě strany a podobně, a popřípadě nějaké další analýzy ztrát materiálu, který je na frontové linii. Každopádně jsou to v podstatě nadšenci jako my, kteří se zabývají buďto velmi podobnými věcmi, nebo věcmi, které s tím nějak souvisí.