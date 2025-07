Ukrajina chystá rekonstrukci vlády. Zelenskyj požádal ministryni Svyrydenkovou, aby se ujala jejího vedení

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí požádal dosavadní první místopředsedkyni vlády a ministryni hospodářství Juliji Svyrydenkovou, aby se ujala funkce premiérky. Krok na síti X zdůvodnil potřebou posílit potenciál ukrajinské ekonomiky nebo zvýšit výrobu zbraní. Parlament plánuje ve středu odvolat současný kabinet a o den později jmenovat novou vládu, píše server Ukrajinska pravda. Kyjev 16:42 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj požádal Juliji Svyrydenkovou, aby se ujala funkce premiérky | Foto: Andrea Savorani Neri | Zdroj: NurPhoto / Reuters

„Diskutovali jsme také o konkrétních opatřeních na posílení ekonomického potenciálu Ukrajiny, rozšíření podpůrných programů pro Ukrajince a zvýšení naší domácí výroby zbraní. Za tímto účelem zahajujeme přeměnu výkonné moci na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj po setkání s političkou v Kyjevě. Jmenování Svyrydenkové vyžaduje souhlas parlamentu.

25:51 Rusko na frontě více nezmůže. Stupňuje proto psychologický teror na civilisty, věří zmocněnec Stulík Číst článek

Nejvyšší rada, tedy ukrajinský parlament, plánuje ve středu odvolat současnou vládu a ve čtvrtek schválit nové ministry, píše Ukrajinska pravda s odvoláním na své zdroje v kabinetu a v zákonodárném sboru.

Tento server, podobně jako jiná ukrajinská média, už před několika dny informoval o chystané rekonstrukci vlády, v jejímž čele stojí Šmyhal, a zmiňoval možnost jmenování Svyrydenkové do čela kabinetu. Agentura AFP podotkla, že parlament se od ruské invaze do země z velké části sjednotil kolem Zelenského a je nepravděpodobné, že by hlasoval proti prezidentovi.

Nominace Svyrydenkové

„Navrhl jsem, aby ukrajinskou vládu vedla Julija Svyrydenková a aby výrazně obnovila její práci,“ uvedl nyní ukrajinský prezident. Dodal, že na dnešní schůzce Svyrydenkové předal zprávu o plnění dohod s evropskými a s americkými partnery ohledně podpory Ukrajiny, kterých bylo dosaženo na nedávné konferenci o obnově Ukrajiny.

„Musíme urychleně realizovat vše, co může posílit odolnost našeho státu a společnosti,“ zdůraznil Zelenskyj.

Marshallův plán pro Kyjev či další miliardová pomoc. V Římě skončila konference o obnově Ukrajiny Číst článek

Nominace Svyrydenkové do čela vlády přichází v době, kdy diplomatické úsilí o ukončení války s Ruskem uvázlo a Kyjev se snaží oživit svou ekonomiku a budovat domácí zbrojní průmysl, podotkla agentura Reuters.

Připomněla, že Ukrajina se spoléhá na finanční pomoc od svých západních spojenců, aby financovala sociální a humanitární výdaje, neboť významná část státních příjmů jde na armádu a domácí produkci zbraní. Ukrajina se od 24. února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

Devětatřicetiletá Svyrydenková je vystudovanou ekonomkou, která působí jako první místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství od roku 2021. Letos podle Reuters sehrála klíčovou roli při jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o dohodě týkající se přístupu k ukrajinským přírodním zdrojům.

Dohoda byla předmětem dlouhého vyjednávání a nakonec ji na přelomu dubna a května podepsala ve Washingtonu právě Svyrydenková a americký ministr financí Scott Bessent.

Ukrajinský premiér Šmyhal pojede na jednání k dohodě o nerostech. Spojené státy navštíví příští týden Číst článek

Šmyhalův politický osud

O dalším politickém osudu Šmyhala se Zelenskyj zatím nezmínil. Reuters připomíná, že premiér stojí v čele ukrajinské vlády od března 2020, což z něj činí nejdéle sloužícího předsedu ukrajinské vlády od doby, kdy země získala nezávislost na Moskvě v roce 1991 při rozpadu Sovětského svazu.

Je zároveň jedním z posledních činitelů, kteří jsou po boku prezidenta Zelenského od samého počátku plošné ruské invaze. V nové vládě by podle RBK-Ukrajina mohl Šmyhal vést ministerstvo obrany, v jehož čele nyní stojí Rustem Umerov. Ten by se mohl stát příštím velvyslancem v USA.