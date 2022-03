Válka na Ukrajině vyvolává hrůzu i tam, kam ruské bomby nedopadly. Lidé v Dněpru vykoupili zbraně

Na ulici před army shopem potkávám studenta Arťoma, který si přivydělává jako barman v nedaleké kavárně. Říká, že je jedna z mála otevřených ve městě, proto k nim přichází velké množství lidí. Včera jich bylo 400.

Najednou se ozvala siréna, všichni se museli schovat ve sklepě. Ale oni jsou připraveni pracovat dál. Sám říká, že je trochu vyděšený, chce si koupit alespoň nůž, aby si měl čím uříznout chleba, kdyby musel strávit nějaký delší čas někde ve sklepě.

Je vidět, že i na tohoto mladíka situace velmi působí, říká, že je z toho docela roztřesený, protože něco takového zažívá úplně poprvé v životě.

Do obchodu chtěli vstoupit také vojáci. Vytvořila se tam fronta, vyběhl majitel a říká: „Už nic nemám. Žádné zbraně, žádné vesty, žádné helmy.“ Takže tady v Dněpru lidé už vykoupili veškeré prostředky obrany a ochrany.

Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Opět zní sirény i tady v centru Dněpru, je třeba se rychle schovat. Autobus městské hromadné dopravy zstavuje, vysazuje rychle lidi, aby se šli někam schovat.

V provozovně, kterou vedou společně Izraelec a Libanonec, jsou to přátelé, mají bohužel skleněná okna směrem do ulice, ale jedno je zatažené, je tam roleta. Takže to je to nejbezpečnější místo. Sklep nemají.

Všichni sledují televizi, televizní zpravodajství, dívají se do telefonu, kde jsou ty nejčerstvější informace.

Izraelský majitel mi vysvětluje, že v Izraeli by lidé okamžitě na signál sirény zaběhli někam do nejbližšího průchodu. Tady se zatím lidé chovají trochu zvláštně, protože někteří jdou dál, někteří se snaží ukrýt. Zkrátka si ještě neuvědomují, jak obrovské nebezpečí to je.