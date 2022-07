ONLINE: Ve střední Ukrajině zasáhly ruské rakety centrum města Vinnycja, zemřelo dvanáct lidí

Dvanáct lidí zemřelo při čtvrtečním ruském raketovém úderu na město Vinnycja ve střední části Ukrajiny, informuje agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou Státní službu pro mimořádné události. Mezi mrtvými je dítě, dalších 25 lidí utrpělo zranění, uvedl úřad. Kancelář prezidenta dříve informovala o osmi mrtvých. Podle agentury Unian po úderu ve městě vypukl obrovský požár. Kyjev 12:25 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci stojí na stráži na ukrajinském kontrolním stanovišti poblíž města Slovjanks na východě země | Foto: Baz Ratner | Zdroj: Reuters

Policejní šéf Ihor Klymenko sdělil, že tři ruské rakety zasáhly kanceláře v centru města a poškodily obytné budovy v okolí. Na místě zasahují hasiči, požár se rozšířil na parkoviště a vzplálo na 50 automobilů, popsal Reuters s odvoláním na policii.

„Jsou tam ranění a mrtví, mezi nimi i malé dítě,“ reagoval na sociální síti telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Rusko každý den ničí civilní obyvatelstvo, zabíjí ukrajinské děti, posílá rakety na civilní objekty. Kde není nic vojenského. Co to je, když ne otevřený teroristický čin?“ poznamenala hlava státu.

Наслідки ракетного удару по Вінниці показали в ДСНС. За останніми даними рятувальників, вже 8 людей загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів pic.twitter.com/EVdfgCeuI7 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 14, 2022

Prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany zatím informace ukrajinských úřadů z Vinnycje nekomentovalo. Moskva navzdory množícím se svědectvím a faktům opakovaně popírá, že by cílila na civilisty.

Článek pokračuje po online reportáži:

Rusku hrozí ztráta dynamiky

V uplynulých 72 hodinách ruské síly nedosáhly na ukrajinském Donbasu žádných významných územních úspěchů, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své pravidelné analýze situace na Ukrajině.

Ruské armádě tak podle Londýna hrozí, že ztratí dynamiku, kterou měla po dobytí Lysyčansku. Moskva obvinila USA, že asistují Kyjevu při používání dodaných raketometů HIMARS tím, že mu poskytují zpravodajské informace a výcvik.

Už teď se Ukrajina musí připravovat na zimu. Pomoc by měla zrychlit, říká koordinátor z Člověka v tísni Číst článek

Zastaralá vozidla a zbraně a taktika z dob Sovětského svazu by ruské straně umožnily znovunabýt dynamiku jen v případě, že by byly použity v obrovském množství. To však nyní není Rusko schopno zajistit, podotklo britské ministerstvo.

Ruské síly ale nadále na Donbasu pokračují v dělostřeleckých úderech a na některých místech zkoušejí prorazit ukrajinskou obranu pomocí útoků malých útvarů, doplnil Londýn.

Ukrajinská armáda opět zaútočila na město Nova Kachovka, které leží na jihu Ukrajiny a od začátku války je pod kontrolou ruských sil, informovalo podle agentury Unian Jižní velitelství ukrajinských sil. Při úderu ruská strana přišla o 13 vojáků a šest obrněnců a armádních vozidel, sdělilo velitelství. Ukrajinská armáda na město útočila také v pondělí.

V Doněcké a Luhanské oblasti podle ruského ministerstva ukrajinská palba záměrně cílí na rezidenční oblasti, trhy nebo zdravotnická zařízení.

„Ukrajinské ozbrojené síly používají na celém území země raketomety HIMARS, které obdržely z USA, a činí tak za přímé pomoci Spojených států,“ řekla podle agentury TASS mluvčí ministerstva Marija Zacharovová.

Ruské regiony musí vytvořit dobrovolnické prapory

Místo toho, aby Rusko vyhlásilo úplnou nebo i jen částečnou mobilizaci, Kreml pravděpodobně nařídil jednotlivým ruským regionům, aby vytvořily takzvané dobrovolnické prapory. Ve své zprávě o vývoji bojů na Ukrajině to uvedli analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW).

‚Neupsal se do války v jiné zemi.‘ Rusové se snaží zachránit své příbuzné z fronty Číst článek

Podle zpráv z médií jednotlivé regiony nabírají muže do 50 či 60 let na šestiměsíční smlouvu a nabízejí jim odměnu pohybující se v rozmezí od 220 000 do 350 000 rublů měsíčně (přibližně od 92 000 do 146 000 korun), doplnil institut.

Pokud by každý subjekt Ruské federace vytvořil alespoň jednu jednotku o 400 mužích, získala by ruská strana 34 000 „dobrovolníků“.

Představitel proruských separatistů na východní Ukrajině Denis Pušilin podle TASS oznámil, že síly bojující na straně Moskvy obkličují město Siversk v Doněcké oblasti.

Při ostřelování města Bachmutu v Doněcké oblasti z raketometů zemřel jeden člověk a pět dalších utrpělo zranění, sdělil podle zpravodajského serveru Ukrajinska pravda oblastní gubernátor Pavlo Kyrylenko.

Rusové znovu ostřelovali také Mykolajiv na jihu Ukrajiny, upozornil starosta města Oleksandr Sjenkevyč, podle kterého byly ve městě zasaženy civilní cíle. Útokům z raketových systémů čelily také například vesnice v Sumské oblasti na severovýchodě země.