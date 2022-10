Lidé utíkají do metra, na počítání obětí není čas, popisuje ruské útoky napříč Ukrajinou zpravodaj

„V Kyjevě hoří auta, ulice jsou uzavřeny. Není čas zjišťovat počet obětí,“ popisuje pondělní útoky, které probíhají napříč celou Ukrajinou, zpravodaj Českého rozhlasu z Ukrajiny Martin Dorazín. Ze zasažených budov podle záběrů z místa stoupá dým, počet obětí a zraněných není znám. Rakety zasáhly v noci na pondělí také ukrajinské Záporoží. Od zpravodaje z místa Dnipro 10:16 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé přihlížejí následkům útoků | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Jak vypadá situace na Ukrajině?

Právě teď jsou hlášeny další exploze z Kyjeva. Jsou tam problémy s elektřinou, lidé mají problémy se spojením, ulice jsou uzavřeny. Týká se to především Ševčenkovského obvodu a také Slovjanského obvodu, ale ze záběrů z Kyjeva je patrné, že to bude po celém městě. Hoří tam auta, počet obětí opravdu zatím není známý. Není čas to ještě zjišťovat, protože letecký poplach a letecké údery trvají.

Lidi utíkají do metra, které je takovým nejbezpečnějším místem v Kyjevě. Ale není to jenom hlavní město, údery jsou po celé Ukrajině. Od Lvova přes Ternopil, Chmelnický, Vinnice a další města. A tady v Dnipru před malou chvílí byla slyšet celá série výbuchů, taky na okraji centra se třásly domy. A ráno to bylo Záporoží, tam to celé začalo.

Kyjevané se před raketami schovali v metru. Zveřejnila Trucha. pic.twitter.com/Y2brZQadWL — Martin Dorazín (@mdorazin) October 10, 2022

Máte ještě nějaké informace z dalších útoků nejenom na Dněpru a Záporoží?

Máme podrobnosti o tom, odkud ty rakety přiletěly. Oznámil to gubernátor Mikolajova Vitalij Kim, který už varoval předem, že v Rusku odstartovaly v oblasti Kaspického moře v okolí Astrachaně bombardéry s raketami a odpálily je. Ta slova se naplnila. Během několika minut rakety dopadly na cíle na Ukrajině a je to zjevná pomsta Ruska za exploze na krymském mostu.

Vladimir Putin, ruský prezident, na dnešek svolal bezpečnostní radu. Její tajemník, bývalý prezident Dmitrij Medveděv, už na sociálních sítích napsal a celé to předznamenal větou, že „na tento teroristický útok na krymský most Rusko odpoví přímou likvidací teroristů na Ukrajině“.

Jak na útoky reaguje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj?

Zatím čekáme na jeho nejnovější reakci. K dispozici je pouze ta po včerejším velmi tragickém útoku na Záporoží, kde opět označil Rusko za teroristický stát. Vyzval svět, aby k Rusku takto přistupoval. Řekl, že Rusko zjevně nemá žádný zájem na míru na Ukrajině a požádal také o další pomoc. Ta, jak vidíme, bude potřebná, zejména pokud jde o prostředky protivzdušné obrany.

Reagoval nějak víc Zelenskyj na to, že Putin obvinil ukrajinskou tajnou službu ze sobotního výbuchu na Kerčském mostu, který spojuje Rusko s Krymem? Putin to označil za atentát, teroristický čin.

Na to Zelenskyj přímo nereagoval. Ukrajina se k tomu nepřihlásila. Může to být také dílo samotných ruských zvláštních služeb, jak naznačovali někteří ukrajinští představitelé. Mohlo to sloužit jako záminka, protože Rusko varovalo před napadením krymského mostu a celého Krymu. Teď vidíme, jaká je odpověď. Ale co bylo příčinou, jestli to byla opravdu práce ukrajinských služeb, ruských diverzantů nebo třeba odpůrců Vladimira Putina, to je zatím ve hvězdách.