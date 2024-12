‚Je to závod.‘ Ukrajina sází na to, že jí volný trh s výrobou zbraní a dronů získá výhodu nad Ruskem

Když ukrajinský podnikatel Andrij Bondarenko začal vyrábět drony, neměl žádné zkušenosti se zbraněmi. Trvalo mu měsíc, než s kamarádem na vlastní náklady vyvinuli prototyp. Za další měsíc už byly jejich první výbušné pozemní drony na frontě, překonávaly bahnitý terén a útočily na ruské zákopy. Nebylo třeba žádných vládních smluv ani schválení, píše o ukrajinských zbraňových inovacích americký list The Wall Street Journal. Svět ve 20 minutách Kyjev 18:00 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják s dronem (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

O více než rok později získala Bondarenkova společnost Ark Robotics od investorů přes milion dolarů, vydala 20 aktualizovaných verzí svého původního dronu a pracuje na komunikačním systému, který umožňuje pilotům ovládat tyto stroje z větší vzdálenosti.

Tváří v tvář invazi nepřítele, který má čtyřikrát více obyvatel a desetkrát větší ekonomiku, se Ukrajina snaží vybudovat svou zbrojní výrobu přijetím super-kapitalistického modelu.

Díky daňovým úlevám, deregulaci a vládními dotacím vzniklo podle ukrajinských představitelů od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 více než 200 nových zbraňových společností. Vyrábějí vše od munice po střelný prach, většina z nich se ale zaměřuje na drony.

Otevřený trh

Otevřený trh na Ukrajině je v kontrastu s válečnou výrobou v Rusku, kde vláda financuje masovou výrobu zbraní ve státních továrnách.

Kyjev se nemůže vyrovnat produkci Moskvy a zůstává silně závislý na dodávkách ze Západu, zejména pokud jde o zbraně dlouhého doletu. Jakmile se ve Spojených státech v lednu ujme úřadu zvolený prezident Donald Trump, příliv zbraní z USA by se mohl zmenšit. To by jen zvýšilo závislost Ukrajiny na domácích obranně-technologických startupech.

Podle ukrajinského ministra obrany se v zemi během prosince vyrobilo přibližně 200 tisíc bezpilotních letounů, které už armáda používá k zasahování skladů pohonných hmot a dalších cílů uvnitř Ruska.

S šedesáti zaměstnanci si Ark Robotics zachovává flexibilitu startupu. Jednoho nedávného rána její inženýři vybavovali půl tuctu různých strojů. Mezi nimi několik pozemních dronů, obojživelný dron a zelený automobil Honda Civic.

Vozidlo bylo opatřené systémem dálkového ovládání. Ten umožňuje jednomu pilotovi ovládat několik strojů najednou. Starý Civic by mohl sloužit k doručování zásob na frontu či k evakuaci zraněných vojáků. Nebo by mohl být naložen výbušninami a poslán na ruské pozice, uvedla společnost Ark Robotics.

Problémy s masovou výrobou

Válka sice usnadnila cestu k vývoji nových zbraňových systémů, ale z jejich masové výroby udělala noční můru. Elektřina na Ukrajině často vypadává a provoz generátorů zvyšuje náklady.

Mnozí pronajímatelé nechtějí poskytnout své nemovitosti společnostem, které vyrábějí drony, protože se obávají, že se stanou terčem ruských útoků.

I Rusové stavějí vlastní armádu dronů. Ačkoli po většinu války byly hybnou silou ukrajinské inovace, Moskva rychle přebírá nejnovější nápady svého soupeře a je schopná je masově vyrábět, což podle vojáků poskytuje Rusům výhodu podél některých částí frontové linie.

Inovace po pár měsících

Další ukrajinský podnikatel Oleksij Babenko začal v roce 2022 vyrábět letecké drony a testoval je s vojáky přímo na frontové linii. Když na jaře 2023 konečně založil vlastní společnost, vyráběl jen 10 dronů měsíčně a prodával je přímo jednotkám.

Dnes se jeho provozní náklady pohybují kolem pěti milionů dolarů měsíčně a za tu dobu vyrobí 10 tisíc dronů.

Babenko navštěvuje frontovou linii každých několik měsíců, aby tam otestoval své vybavení. Při jedné z posledních cest strávil 22 hodin na polích východně od Časiv Jaru, města, které je v současnosti pod ruským útokem. Spolu s inženýrem tam testoval komunikační systém mezi piloty a drony a zjistil řadu problémů.

Po návratu do Kyjeva přepracovali anténu, protože Rusové začali vyrábět spoustu nových rušiček.

Právě kvůli neustále se měnící situaci na frontě platí všechny muniční a zbraňové smlouvy s armádou pouze rok. Armáda navíc před několika měsíci zavedla nový systém odměňování nejefektivnějších bezpilotních jednotek. Každý zaznamenaný zásah je ohodnocen určitým počtem bodů podle toho, co bylo zasaženo.

Jednotky na frontě pak tyto body můžou vyměnit za další drony podle vlastního výběru. Úřady tak vidí, jaké drony si vojáci vybírají, a to jim pomáhá zjistit, co funguje nejlépe a čeho objednat více, popsal ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov.

„Před šesti měsíci byl nejoblíbenějším dronem takový vrtulník – chtěly ho všechny brigády. Dnes je to úplně jinak, protože jeho vývojáři nedokázali držet krok s rychlostí změn na frontě. Je to závod a málokterá společnost dokáže stíhat tempo. Proto si myslím, že bylo správné vsadit na otevřený trh,“ uzavírá slovy ukrajinského ministra Fedorova americký The Wall Street Journal.

