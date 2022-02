Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie. ‚Zasloužili jsme si to,‘ řekl Zelenskyj

Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury, uvedl v pondělním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Prezident je přesvědčen, že Ukrajina by si to zasloužila a že je to možné,“ napsala agentura Unian.

