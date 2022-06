ONLINE: Útok na obsazený Hadí ostrov. Ukrajina tvrdí, že zasáhla ruské cíle, Kreml to popírá

Ukrajinská armáda zasáhla ruské cíle na obsazeném Hadím ostrově v Černém moři, oznámilo ve středu jižní velitelství ukrajinských sil. Střely podle něj zasáhly protiraketový systém Pancir-S1 a další vybavení. Škody na ostrově ukázaly i satelitní snímky americké společnosti Maxar Technologies. Kyjev 22:08 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škody po ukrajinském útoku ukazují satelitní snímky od společnosti Maxar Technologies | Foto: Maxar Technologies | Zdroj: Reuters

Úterní útok potvrdilo i Rusko. Tamní ministerstvo obrany ale uvedlo, že žádné z ukrajinských střel nezasáhly cíl, napsal ruskojazyčný server BBC.

Na třech místech na ostrově jsou podle satelitních snímků z 21. června patrná tři vypálená místa. Jedno se nachází poblíž stavby na jihu ostrova, další jsou blízko hlavního komplexu budov v jeho středu. Ukrajinské síly za poslední dva měsíce opakovaně zasáhly ruské jednotky a infrastrukturu na ostrově a letouny či plavidla v jeho okolí, píše server CNN.

Rusko obsadilo Ukrajině náležející malý, ale strategicky významný Hadí ostrov první den invaze. Ostrůvek ležící zhruba 150 kilometrů jižně od Oděsy se stal symbolem ukrajinského odporu, když tamní posádka nevybíravými slovy odmítla výzvy ruské válečné lodi ke složení zbraní.

Mariupol opustila první loď

Z ukrajinského přístavu Mariupol vyplula první zahraniční loď od začátku ruské invaze. Oznámilo to ve středu turecké ministerstvo obrany po dalším kole jednání mezi Moskvou a Ankarou o přepravě obilí z ukrajinských přístavů, uvedla agentura Reuters. Na stejné téma jednali na začátku tohoto měsíce šéfové ruské a turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu a Sergej Lavrov. V obou případech se rozhovory uskutečnily bez ukrajinských zástupců.

Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že z přístavu v Mariupolu, který okupuje ruská armáda, ve středu vyplula turecká nákladní loď Azov Concord. Podle ruských médií byla loď prázdná a měla ruskou posádku.

Ministerstvo poukázalo na to, že loď dostala povolení odplout poté, co v úterý v Moskvě jednaly ruská a turecká vojenská delegace o spuštění námořních koridorů, jež mají umožnit vývoz ukrajinského obilí. Podle Ankary byla jednání „pozitivní a konstruktivní“. Podle tureckého ministerstva ukázala vůli vést dialog o lodní přepravě obilí s Ukrajinou a OSN. Rozhovory by mohly začít v Istanbulu v příštích týdnech, uvedl resort.

O vývozu ukrajinského obilí jednali na začátku měsíce šéfové turecké a ruské diplomacie Çavuşoglu a Lavrov. Dohodu ztěžuje například otázka odminování ukrajinských přístavů, protože se Kyjev obává, že by to mohla Moskva využít k útoku, či požadavek Moskvy na zrušení sankcí na export jejích potravinových komodit či hnojiv. Jednání na toto téma mezi Ruskem a Tureckem, které je členem NATO, se uskutečnila bez účasti ukrajinských představitelů.

Na dohodu, jež by umožnila vývoz ukrajinského obilí, apeluje OSN. Podle jejích orgánů zablokování exportu může zhoršit zásobování potravinami v některých chudých zemích, například na Blízkém východě či v Africe.