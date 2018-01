Na Ukrajině se rychleji šíří HIV. Můžou za to přesuny obyvatel kvůli válce

Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny vedl k intenzivnějšímu rozšíření viru HIV v zemi. Uvádí to článek britských výzkumníků publikovaný v odborném časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Příčinou je podle vědců intenzivní migrace.

