Na východ Ukrajiny dorazila první dodávka české humanitární pomoci. Půjde do Charkova i Mariupolu

Na jedno z nákladních nádraží v Dnipru dorazil vlak s českou humanitární pomocí, kterou sem vyslala organizace Člověk v tísni.

Nejdřív musíme s dobrovolníky z organizace Právo na obranu prověřit plomby, zatím to ale vypadá, že náklad celkem 12 vagonů dorazil úplně v pořádku. Dobrovolníci otevřeli prvních z nich, je na něm nápis „Pro Ukrajinu“ a jde o polévky, mléko, nebo papírové ubrousky.

Sofie říká, že teď budou humanitární pomoc třídit podle jednotlivých oblastí. Prioritní je oblast Luhanská, kde je situace nejtěžší.

Teď musí pracovníci této organizace prohlédnout obsah vagonů, zkontrolovat, zda obsah odpovídá takzvaným dodacím listům. Je toho téměř 420 tun.

Další otevřený vagon s tabulkou Pomoc českého národa, s vlajkou. Oksana si prohlíží polévky a všechno, co je v tomto jednom vagonu a říká, že by byla hrozně ráda, kdyby se právě tato pomoc dostala do domova pro lidi bez přístřeší v Charkově, protože tam prý už nemají vůbec žádné jídlo.

V těchto balících je 720 kusů tekutého mýdla, 400 kusů tuhého mýdla. Další vagon je plný rozpustné kávy.

Distribuce pomoci

Jak slyším, tak přijíždějí vysokozdvižné vozíky, které budou náklad vykládat z vagonu a rovnat ho na určená místa.

V Dnipru zůstane jen část nákladu, který právě vozík vykládá ke stěnám. Pro ně si přijedou nákladní auta, ale další v těch vagonech zůstane, protože bude dál cestovat do Luhanské oblasti, do Charkova a pokud se to podaří, tak také do Mariupolu. To ale vůbec není jisté.

Pro tyto dobrovolníky z organizace Právo na obranu je to vlastně první taková práce. Sofie říká, že teď musí pomáhat každý, kdo má ruce. Oni se dřív věnovali spíš právní pomoci, ale teď spolupracují se společnosti Člověk v tísni a dostali tento úkol, kterého se právě ujali.

Tento humanitární náklad se tady dlouho neohřeje. Nejenom proto, že je mrazivé počasí, ale také proto, že ho hned rozvezou tam, kde bude nejvíc potřeba, k lidem na východní Ukrajině.