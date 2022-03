Politolog Duleba: Putin tuhle válku vyhrát nemůže, Ukrajina se pro Rusko stane dalším Čečenskem

Rusové se bombardováním snaží podle analytiků zlomit morálku Ukrajinců, invaze ale neprobíhá podle plánu. „Druhý den války se začaly v ruských agenturách objevovat články, které popisovaly poválečný stav, jak se podařilo naplnit cíle, a vojenští experti tvrdili, že během dvou tří dnů budou ukrajinské síly zničené, Ukrajina bude federalizovaná a instaluje se loutková vláda. To všechno je pryč,“ shrnuje slovenský politolog Alexander Duleba. Kyjev 16:50 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětská hračka ležící uprostřed ulice zničené po raketovém útoku v Charkově na Ukrajině | Zdroj: Fotobanka Unian

Ruský prezident Vladimir Putin podle něj rozhodl o útoku na Ukrajinu sám už na konci loňského roku, a to navzdory názorům svého okolí. Podobně tomu prý bylo i v případě anexe Krymu před osmi lety, jak později ukázal dokument natočený ruskou státní televizí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexander Duleba, slovenský politolog a odborník na východní Evropu

Ultimáta a požadavky Ruska, aby se NATO stáhlo za hranice roku 1997, tak přicházely až poté, co bylo o invazi rozhodnuto. Zveřejňováním data jejího začátku se ale Spojeným státům dařilo ji odkládat.

„Bylo to vlastně jedno velké divadlo, rozhodnutí bylo učiněno a Američané odsouvali jeho realizaci. Předpokládám, že dva měsíce informovali ukrajinskou stranu, což bylo velmi důležité, aby se Ukrajina mohla připravit. Vidíme to i na výsledku po dvanácti dnech bojů,“ upozorňuje Duleba ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Ruská armáda už podle něj nasadila vše, co mobilizovala od loňského listopadu, a má obrovské ztráty. „V příštích dnech se budou Rusové urputně snažit dokončit tuto operaci se silami, které tam mají. A mají obrovskou převahu v těžké bojové technice a kontrole vzdušného prostoru,“ říká v Interview Plus.

Putin se nezastaví

Pro naplnění ruských politických cílů a dosazení loutkové vlády je klíčové obsazení Kyjeva, předtím ale musí Rusko dobýt Charkov a další východoukrajinská města, což se zatím nedaří.

Úspěšnější je ruská armáda na jihu země, kde vojáci dosáhli Dněpru a obsadili města Melitopol, Berďansk a Cherson, shrnuje Duleba.

„Lidé chodí každý večer demonstrovat po tisícovkách, zpívají hymnu a říkají Rusům, aby odešli domů. Jaké je tohle vojenské vítězství?“ Alexander Duleba

„To, co tam vidí, je musí šokovat. Ukrajinské ozbrojené síly sice ustoupily, ale lidé tam chodí každý večer demonstrovat po tisícovkách s ukrajinskými vlajkami, zpívají hymnu a říkají jim, aby odešli domů. Jaké je tohle vojenské vítězství? Putin tuhle válku vyhrát nemůže,“ soudí politolog.

I kdyby se podařilo zlomit odpor ukrajinské armády, což tak zatím nevypadá, stane se Ukrajina pro Rusy druhým Čečenskem, odhaduje politolog. Jenže zatímco Čečensko se Rusku podařilo vojensky ovládnout a zemřelo při tom přes 7000 vojáků, Ukrajina je větší.

„Ukrajina se stane čtyřicetimilionovým Čečenskem, odkud si budou Rusové odvážet truhly s padlými,“ odhaduje politolog.

Duleba poukazuje i na to, že ruskou agresi v OSN odsoudilo 141 zemí a vyspělý svět přistoupil k bezprecedentním sankcím, které blokují rezervy ruské centrální banky i finanční transakce.

„Na rotterdamské burze je nyní v nabídce 18 milionů tun ropy, kterou nikdo nechce kupovat. A to už je důsledek sankcí. V Evropské unii se seriózně bavíme o tom, že stopneme dodávky plynu a ropy. Samozřejmě, že nás to bude bolet a budeme za to muset zaplatit. Ale to ten režim položí a zastaví to tu vojenskou agresi. To je cena, kterou musíme zaplatit,“ zdůrazňuje.

Podle Duleby je nutné, aby Ukrajina ve svém zápase zvítězila a následně ji integrovat do Evropy. „V opačném případě za to budeme dlouhá léta platit a další konflikt bude jen otázkou času. To nekončí u Ukrajiny, stejně jako to neskončilo u Krymu. Putin se nezastaví a my nemáme na výběr,“ uzavírá.

Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.