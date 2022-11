Je vtipné, že děti učí zkušené generály zacházet s drony, říká ukrajinský IT specialista

Ukrajina má unikátní odbornost v oblasti kyberbezpečnosti. Kvůli inovaci dobrovolníků a mladých lidí vzniká nový sektor válečné dronové odbornosti. „Jeden z hlavních rozdílů mezi ukrajinskou a ruskou armádou je to, že ta ukrajinská usiluje o to, aby zemřelo co nejméně vojáků, a proto jsou drony klíčové,“ říká ukrajinský IT specialista Vjačeslav Rudnyckyj. Praha 7:00 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyjevská policie se snaží palbou z ručních zbraní zastavit íránský sebevražedný dron, 17. října 2022 | Foto: Vadim Sarakhan | Zdroj: Reuters

Jak válka ovlivnila ukrajinský IT sektor?

IT sektor je specifický v tom, že na rozdíl od jiných druhů podnikání ho lze provozovat z domova a lze ho jednoduše exportovat. Zhruba osmdesát procent našich partnerů na Ukrajině se vzpamatovalo před začátkem května, kdy byli plně funkční. Je také těžké rozlišit, co je způsobeno válkou na Ukrajině a co globální ekonomickou krizí. Ukrajina je známá „outsourcingem“ svých IT služeb do světa. Když se nedaří ve světě, má to vliv na ukrajinský trh. Bylo více firem, které musely propouštět, ale to není nutně kvůli válce. Když bych to měl shrnout, řekl bych, že IT sektor je jeden z těch nejvíc odolných průmyslů, protože je nejméně závislý na místě výkonu práce. Mnoho žen, které v IT sektoru pracují, se přestěhovaly do Evropy a muži se relokovali více na západ Ukrajiny.

Vjačeslav Rudnyckyj Výkonný ředitel edukační platformy Savvy.ua, pochází z Kyjeva, kde studoval filozofii, politiku a inženýrství. Od začátku války Kyjev neopustil.

Jaký vliv mělo narukování na IT sektor?

To je subjektivní, ale téměř z každé IT společnosti, o které vím, byl někdo mobilizovaný a nebo dobrovolně odešel na frontu. Ty společnosti, které znám, tak podporují své zaměstnance a stále jim platí plné platy.

Vyzval ukrajinský stát nebo armáda IT sektor k pomoci?

Ukrajina je v kybernetické válce už roky. Co se týče kyberbezpečnosti, tak má naše vláda najaté celé týmy a bylo tomu tak už před válkou. Co se ale posílilo, jsou týmy, které řídí drony a také leteckou bezpečnost. Vím, že někteří lidé, kteří už měli nějakou vojenskou zkušenost, se přesunuli do kyberbezpečnostních týmů.

Co jsou největší inovace v oblasti kyberbezpečnosti?

Co mi přijde zajímavé, je dronové odvětví, které vzniklo decentralizovaně, organicky a zespodu. Nebyla to iniciativa vlády, ale dobrovolníků na frontě, kteří experimentovali s různými inovacemi. Trošku mi to připomnělo celou vlnu dobrovolníků na začátku války.

Vzpomínám si na devatenáctiletého studenta, který se vrátil ze studia v Dánsku, když začala válka. Dal dohromady dronovou dílnu, kam chodili mladí lidé, hráli si, skládali a vylepšovali drony. Nakonec se stali klíčovými poradci pro ukrajinskou armádu. Kvůli nim vznikla nová odborná pracoviště. Dnes poskytují odborné konzultace a výcviky pro zkušené generály. Je vtipné, jak de facto děti učí armádu zacházet s klíčovou válečnou bezpečnostní infrastrukturou.

“A country with no operational navy has overwhelmed a superior enemy at its home base. Now the war in Ukraine has made unmanned [vessels] an integral part of naval warfare.”



⁦@hallbenjamin⁩ and ⁦@JP_Rathbone⁩ on Ukraine’s Black Sea ingenuity https://t.co/j7YLCz2GLK — max seddon (@maxseddon) November 2, 2022

Průměrná životnost dronu jsou dva týdny. Tedy každé dva týdny potřebuje armáda nové drony – to stojí peníze, organizaci, dopravu atd. Tahle technologie zachraňuje životy a je jednou z hlavních priorit armády. To je něco, co si nikdo nemohl na začátku války představit.

Teď se z toho rýsuje celý nový sektor, celá nová odbornost, kterou bude Ukrajina moci exportovat.

Čím jiným je ukrajinský IT sektor výjimečný?

Většina IT společností prodává software do zahraničí. V posledních pěti letech se trh přeorientoval na start-upy jako Gramarly a Wix, které tu otevřely pobočky. O čem se ale moc nemluví, je náš kyber sektor. Už roky čelíme hackerským útokům. Ukrajinští kyberbezpečnostní ajťáci mají zkušenosti, které mají málokteré bezpečnostní služby ve světě. I proto je Ukrajina často oslovovaná v rámci nejrůznějších konzultací pro zahraniční bezpečnostní složky. To jsou ale věci, které se samozřejmě dějí za zavřenými dveřmi. Myslím, že tohle je unikátní odbornost, kterou je Ukrajina globálně známá.

Povězte mi o kyberútocích, kterým Ukrajina čelí.

Ukrajina je neustále provokovaná. Kyberútoky se dělí na dva druhy: ty, které se týkají počítačového světa, jako třeba nabourávání se do různých databází, a pak těch, které mají dopad na fyzický svět, jako třeba vypínaní proudu.

I tyto útoky jsou částečně úspěšné. Víme o třech útocích hackerů, kvůli kterým vypadl proud od roku 2014. Máme částečně štěstí v tom, že naše infrastruktura je z poloviny manuální. Když bychom měli plně moderní infrastrukturu jako třeba ve Velké Británii, tak by útoky mohly mít daleko větší dopad.

Z prvních takových útoků jsme se poučili, že naše kritická infrastruktura jako jsou třeba dodavatelé energie, musí být velmi dobře zabezpečená. Tím myslím například dodavatele proudu do škol a nemocnic.

A new Shark UAV has been created in Ukraine.



He conducts deep reconnaissance, and also solves the problem of adjusting the fire.

The drone has a powerful camera with a 30x zoom and additional resistance to Russian electronic warfare. pic.twitter.com/J5FfjOpVhF — Rendeiros#Silva (@rendeiro_silva) October 27, 2022

Ukrajinští kyberbezpečnostní experti zkoumají viry pozpátku. Tedy snaží se postavit systémy tak, aby byly nenabouratelné na základě útoků, které jsme již zažili. Problém je, že se neustále snažíme dohnat hackery a člověk nikdy neví, na co se má připravit. Ale musím říct, že v posledních osmi měsících tu nebyly žádné zásadní útoky, což znamená, že kyberbezpečnost Ukrajiny neselhává.

Jak moc je Ukrajina závislá na systému Starlink – internetu Elona Muska?

Hodně závislí, není tu moc alternativ a to platí hlavně na frontě. Jeden z hlavních rozdílů mezi ukrajinskou a ruskou armádou je to, že ta ukrajinská usiluje o to, aby zemřelo co nejméně vojáků, a proto jsou drony klíčové. Naši dobrovolníci kupují drony, které lítají na frontě a sledují dění. Jenže drony potřebují být připojené k internetu. V případě, že budou problémy s internetem, tak nejen že nedostanou potřebné informace, ale dobrovolníci pak často vyrážejí drony hledat a to může být nebezpečné.

Mobilní data jsou často buďto nedostupná, nebo nedostatečně zabezpečená. Bezpečný internet je hrozně důležitý. V prvních měsících bychom to bez Muskova internetu nezvládli. V každé sféře rizikového velení je dobré mít alternativní plán a v tuhle chvíli neexistuje moc jiných možností.

Ne všichni s projektem Elona Muska však souhlasí...

Jsou tu dvě strany, ta technologická a politická, způsobuje to společenský rozkol, ale technologický přínos je nesporný. Teď je otázka, zda se na tuto technologii chceme upínat, jde tu o životy našich vojáků. Hledáme alternativy, ale není z čeho vybírat.