Tajemná loď Šeherezáda kotví v Toskánsku. Italská policie zjišťuje, zda patří Vladimiru Putinovi

Vyšetřovatelé po celé Evropě zabavují od počátku ruské invaze na Ukrajinu rozsáhlé majetky ruských oligarchů. Symbolem bohatství lidí propojených s Kremlem se staly superjachty, jejich vlastníci si ale v mnohých případech luxusní výbavu plavidel a západ slunce z paluby minimálně nějaký čas neužijí. Vztahují se na ně sankce, kterými se Západ snaží co nejvíc zasáhnout společnost blízkou ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Praha 6:40 23. března 2022

V toskánském přístavu Marina di Carrara kotví jedna z největších jachet světa. Italská policie se snaží zjistit, kdo je jejím majitelem, a v této souvislosti se stále častěji mluví o samotném ruském prezidentovi.

Jachta s názvem Šeherezáda měří 140 metrů a podle odhadů její cena dosahuje 700 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 15,6 miliard korun). Na její palubě jsou dvě přistávací plochy pro vrtulník, posilovna, spa, bazén, který se po zakrytí změní v taneční parket a v koupelnách pozlacené kohoutky.

Podle deníku The New York Times se tajemnému plavidlu mezi místními v přístavu říká Putinova loď, i když to její kapitán odmítá s tím, že ruského prezidenta nikdy neviděl. To, že se jedná skutečně o majetek ruského prezidenta, tvrdí především investigativní tým vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného, který se dlouhodobě zaměřuje na odhalování bohatství ruských oligarchů, zejména pak lídra Kremlu.

Aktivisté uvedli, že polovinu ruské posádky lodi tvoří zaměstnanci FSO, ruské federální služby, která zajišťuje hlavně bezpečnost vysoce postavených státníků Ruské federace. Navalného tým tvrdí, že získal seznam členů posádky spolu s jejich telefonními čísly i údaji z kreditních karet a pomocí těchto údajů odhalil jejich zaměstnavatele.

Podle britského deníku The Times plavidlo prochází dlouhodobější rekonstrukcí a to by mohlo být důvodem, proč neopustilo přístav ještě dřív, než se okolo něj spustilo vyšetřování.

Přestože svět superjachtingu bývá často velmi diskrétní a majitelé luxusních plavidel zůstávají běžně v pozadí, neznámých je okolo Šeherezády nezvykle mnoho a o to více přitahuje pozornost. Dodavatelé i personál váže smluvní mlčenlivost, stejně jako jejího stavitele, společnost Lürssen, která zájemcům o služby garantuje předem naprostou anonymitu.

V roce 2020 vyplula loď poprvé z přístavu v Brémách, od té doby dvakrát absolvovala cestu do černomořského letoviska v Soči, kde má Vladimir Putin letní sídlo, ve kterém strávil hodně času během pandemie covidu-19. Podle deníku The New York Times zajistila posádka jachty v italském přístavu na molu bariéru, aby loď nebyla lidem příliš na očích, stejně jako její název, který se snaží zakrýt.

Kdyby se počítalo skóre, Itálie dosahuje v zabavování jachet ruským oligarchům nejvyšší čísla. Na začátku března se na tento seznam přidalo třeba plavidlo Lady M patřící Alexeji Mordaševovi, který je považován za nejbohatšího muže Ruska a jehož profil jsme přinesli zde. O lodní pýchu připravily italské úřady také Andreje Melničenka. Jeho jachtu v hodnotě 530 milionů eur (přes 13 miliard korun) odstavily v přístavu Terst u hranic se Slovinskem.

Úřaduje se ale samozřejmě také na souši. Třeba na Sardinii zabavila policie ohromnou luxusní vilu hornickému magnátovi, rodilému Uzbekovi Ališerovi Usmanovi, kterému před lety tamní lokální úřady udělily čestné občanství za zásluhy.