ONLINE: Hroby a dřevěné kříže v lese. V osvobozeném Izjumu našli provizorní pohřebiště s 440 těly

V ukrajinském Izjumu se po osvobození ukrajinskými silami a odchodu ruských jednotek našlo provizorní pohřebiště se 440 hroby. Stanici Sky News to řekl náčelník policejního vyšetřovacího oddělení pro Charkovskou oblast Serhij Bolvinov. Fotografie a záběry dřevěných křížů v lese zveřejnila stanice Nastojaščeje vremja, které o nálezu hřbitova řekl zmocněnec pro pohřešované osoby Oleh Kotenko. Izjum (Ukrajina) 7:40 16. září 2022

Obdobné zprávy o nálezech narychlo vytvořených pohřebišť s těly civilistů nebo masových hrobech přicházely z Ukrajiny také v dubnu po stažení ruských vojsk z Kyjevské oblasti, z měst jako Buča nebo Irpiň.

Všechna těla z pohřebiště v Izjumu podle policejního náčelníka úřady plánují vyzdvihnout a podrobit je forenznímu vyšetřování. Některá z nich se podle něj zatím nepodařilo identifikovat.

„Je to pro mě opravdu šokující a hrůzné. Je to zločin proti lidskosti. V civilizovaném světě v roce 2022 by to tak nemělo být,“ okomentoval nález Bolvinov.

Hroby označené čísly

„Víme, že někteří byli zabiti, další zemřeli kvůli dělostřelecké palbě, kvůli takzvaným zraněním při výbuchu miny. Další kvůli náletům,“ odpověděl Bolvinov na otázku, jak pohřbení lidé zemřeli. Doplnil, že přesnou příčinu smrti ale vyjeví až vyšetřování.

Na některých hrobech jsou příjmení, na některých jsou jen čísla, řekl stanici Nastojaščeje vremja zmocněnec pro pohřešované osoby Kotenko. Na dalších jsou i věnce nebo datum úmrtí.

„Když bylo město ostřelováno, lidé umírali přímo na ulicích. Pohřební služby nevěděly, co je to za lidi, ale přijímaly je a pochovávaly na tomhle hřbitově,“ řekl Kotenko. Zmocněnec doplnil, že ruské okupační síly už dříve zveřejnily videozáznam pohřebiště.

„Bylo nám jasné, že se to místo musíme pokusit po osvobození území najít,“ vysvětlil Kotenko. Většina pochovaných lidí podle něj zemřela při dělostřeleckých útocích.

Izjum v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny dobyla zpět ukrajinská armáda minulý týden při své protiofenzivě. Pod kontrolou ruských sil bylo toto strategické město od března. Ve středu osvobozený Izjum navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj a zúčastnil se tam vztyčování ukrajinské vlajky.