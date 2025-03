Ukrajina je laboratoř nových přístupů v léčbě duševních nemocí. Poznatky na místě zjišťovali Češi

Následky války počítá Ukrajina na množství obětí, sériích ruských dronových útoků a zničených domovech. Méně se už mluví o dopadech na duševní zdraví a způsobech, jakými se s nimi země vypořádává. Čeští odborníci se proto vydali na Ukrajinu a ptali se místních, co prožívají. Nyní z poznatků vydávají studii. „Ukrajina je svým způsobem laboratoř. Krize duševního zdraví tam v evropských poměrech nemá obdoby,“ říká její spoluautor Erik Siegl. Kyjev 7:00 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský hřbitov | Foto: Michael Sorrow / ANADOLU / Anadolu via AFP | Zdroj: Profimedia

Dopadům války na psychické zdraví Ukrajinců se zabývá řada institucí, mezi nimi i Světová zdravotnická organizace. Výstupy, se kterými přicházejí, nabízí většinou ale jen čísla. Jiřímu Paszovi a Eriku Sieglovi, kteří se oba dlouhodobě věnují duševnímu zdraví a jeho destigmatizaci, to přišlo málo. „Chyběly nám osobní výpovědi a hlasy přibližující, jak Ukrajinci sami tu krizi vnímají, jak ji prožívají,“ líčí Siegl pro iROZHLAS.cz.

Výzkumníci proto z vlastní iniciativy a za finanční podpory přibližně 80 dárců přes sbírku na Donio a s podporou německé neziskovky Libereco oslovili 91 ukrajinských odborníků z řad psychologů, psychiatrů nebo sociálních pracovníků. Expertů z Kyjeva, Charkova, Kupjansku, Izjumu, Dněpru, Oděsy, Lvova, Ivano-Frankivska a Černivce se jel Jiří Pasz zeptat na jejich vlastní zkušenosti s prožíváním a řešením krize. Sběr materiálů mu ve dvou letech zabral zhruba pět měsíců.

Výsledkem je report s názvem Neviditelné rány: Krize duševního zdraví na Ukrajině očima tamních expertů, který právě uveřejnili.

„Prostě jsme chtěli co možná nejvíc autenticky zachytit, jak to ukrajinští odborníci a ti, kdo jsou tou krizí zasaženi, prožívají, jak to na ně individuálně dopadá, jaké jsou pozitivní strategie a přístupy, jak se s tím vyrovnávat. Když to řeknu cynicky, tak Ukrajina je svým způsobem laboratoř. Krize duševního zdraví tam v evropských poměrech nemá obdoby,“ uvádí Siegl.

„Každá válka k tomu přispívá,“ vysvětluje jeho kolega Pasz. „Mění se celosvětový pohled na trauma a jeho léčbu – třeba to, jak moc je potřeba pracovat i s tělem nebo jak důležitá je prevence posttraumatické stresové poruchy (PTSD) po traumatické zkušenosti a kolik socioekonomických dopadů to šetří.“ Ukrajina je proto podle něj pro dnešní svět velkou inspirací. „Projekty a iniciativy, které tu vznikají, jsou mimořádně kreativní a přenositelné.“

Příprava na stres z bojů

Report se zaměřuje na prožitky a přístupy k léčbě vojáků, dětí i pomáhajících profesí. Pozornost je věnována i PTSD, se kterou se potýkali už vojáci bojující s Ruskem na východě Ukrajiny v roce 2014. Ukrajinští odborníci s ní proto mají už široké zkušenosti. K rozvoji PTSD dochází u vojáků většinou až po demobilizaci, s koncem války se proto krize umocňuje.

„Všichni zde jsme potenciální psychiatričtí pacienti“ Svitlana Solapanova (vedoucí programu psychologické podpory v charkovské organizaci Myrne Nebo)

„Vojáci se z fronty a zákopů vrátí do svých rodin a budou konfrontováni s tím, že najednou mají po dlouhých měsících nebo letech zabíjení nebo boje vést normální život, na který už nejsou zvyklí. Přinesou si s sebou různá traumata a možná i závislosti,“ uvádí Siegl.

To stejné může potkat i civilisty. „To, že někdo žije na Ukrajině, kde se zrovna nebojuje nebo tam každý den nedopadne raketa, neznamená, že lidé nejsou válkou postižení a nemohou být traumatizovaní. Každý může mít někoho na frontě, v zahraničí, může přijít o práci, může se obávat budoucnosti,“ líčí spoluautor studie, který v Diakonii ČCE koordinoval pomoc na Ukrajině.

Když se problém neřeší, může vést k nárůstu závislostí, násilí, rozpadu rodin nebo zvýšenému počtu sebevražd. Zkušenosti ukrajinských odborníků proto ukazují na to, že důležitá je jak včasná pomoc, tak u vojáků i prevence rozvoje duševních onemocnění.

„Pro veterány, zejména ty, co prošli těžkou frontou, musíme něco udělat. V bojových jednotkách je problémem užívání různých návykových látek a léků. V rodinách pak nejen fyzické, ale často i mentální odcizení, rozvodovost, násilí či závislosti, které jsou ‚ventilem‘ pro trauma a frustraci, když veterán nedokáže znovu nalézt sebe sama.“ Alexej (Velitel roty)

„Jedním z momentů, který odborníci zdůrazňovali, bylo, že přestože žádný výcvik nemůže vojáky připravit, je důležité, aby tam nějaká příprava byla, protože to pak redukuje riziko vzniku traumatu,“ vysvětluje Siegl.

Uvědomují si to i sami vojáci. „Jeden ukrajinský voják nás provázel vojenským hřbitovem a říkal: ‚Potřebujeme dělat něco pro naše veterány a pro vojáky, aby jich tady po válce neskončilo ještě víc.‘ Je tam vědomí toho, jak těžká bude reintegrace, aby se našli v tom mírovém životě, našli smysl života a vyrovnali se s tím, že zabíjeli, že zemřeli jejich druhové, že si prošli nebezpečím,“ říká Siegl.

Ukrajinští vojáci se proto účastní školení připravené britskými složkami, při němž se dozvědí, jak se v těžkých situacích ovládnout a jak se psychicky připravit na to, co je na frontě čeká.

Miliony traumatizovaných

Ukrajina má v řešení psychických potíží dlouholetou praxi. První specializované kliniky zde začaly vznikat už v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a kdy východ země čelil ruským útokům. Odhaduje se, že trauma tehdy zasáhlo přibližně 1,2 milionu veteránů, další část traumatizovaných tvořili civilisté ze zasažených oblastí. Když proto začala v únoru 2022 plnohodnotná invaze, měli místní odborníci už osm let zkušeností.

Roli hraje i osvěta, na které se podílí vláda nebo i první dáma Olena Zelenská. „Válka přinesla určitý zlom a přispěla k destigmatizaci psychologické nemoci a duševních poruch. Je to vnímáno jako veřejný problém a jako veřejné téma. To je pozitivním momentem celé války,“ uvádí Siegl.

„Každá válka k tomu přispívá. Mění se celosvětový pohled na trauma a jeho léčbu – třeba to, jak moc je potřeba pracovat i s tělem nebo jak důležitá je prevence PTSD po traumatické zkušenosti a kolik socioekonomických dopadů to šetří,“ dodává Pasz.

Otázka financí se dotýká i výstupu jejich reportu, který označuje Pasz za nejdůležitější. „Bez investic do duševního zdraví nelze vyhrávat války.“