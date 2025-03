Ukrajina je na příměří připravena a Rusko není, tvrdí Pojar po schůzce s ukrajinským ministrem obrany

Příměří mezi Ukrajinou a Ruskem nemůže být uzavřeno za cenu, že by Kyjev upustil od svých požadavků, zdůraznila česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po sobotní pražské schůzce s ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem. Debatovali i o aktuální vojenské pomoci pro Kyjev. „Byly probírané zcela konkrétní věci, konkrétní dodávky,“ řekl pro Radiožurnál poradce české vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který se schůzky také zúčastnil. Praha 17:54 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas

Za jakých okolností se ukrajinský host zastavil v Praze? A jakých otázek jste se na tom zhruba hodinovém jednání dotkli?

Bylo to v zásadě tak, jak říkala paní ministryně. Bylo to poměrně konkrétní jednání o konkrétních formách spolupráce, které probíhají. Dále ministr Umerov informoval o tom, jak probíhají jejich jednání se Spojenými státy, jaké to bylo v Džiddě, v Saúdské Arábii, kde on byl přímo přítomen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem Pojarem

Takže nic překvapivého, ale bylo to velmi pracovní jednání a bylo to zároveň poprvé, co se ministr Umerov do Prahy dostal ve své funkci ministra obrany, takže to byla i z tohoto pohledu žádoucí návštěva.

Vyplynul tedy z dnešní schůzky, řekněme, jasnější příslib další pomoci pro Ukrajinu? Případně nadnesl ministr Umerov i konkrétnější žádosti?

Bavili jsme se o spolupráci nejenom česko-ukrajinské, ale společně s dalšími zeměmi. Ať již v rámci muniční iniciativy nebo v případě jiných dodávek. Takže tam byly probírané zcela konkrétní věci, konkrétní dodávky. Ministr Umerov teď ještě navštíví nějaké další země, kde bude pokračovat, a myslím, že z toho rozhodně něco bude.

Třicetidenní příměří

Jak vyplývá ze sobotního vyjádření ministryně Černochové, řeč byla i o návrhu na třicetidenní příměří na Ukrajině, který Rusku předložily Washington a Kyjev. Jak hodnotíte dosavadní odpověď Moskvy, respektive prezidenta Putina, který případný dočasný klid zbraní spojil s řadou podmínek?

Prezident Putin to příměří nechce tak, jak je navrženo, to je poměrně jasné a je zároveň jasné, že Ukrajinci souhlasili s příměřím, a to nejenom ve vzduchu a na vodě tak, jak původně navrhovali, ale i na zemi. Tento příslib Spojeným státům dali.

Takže ukrajinská strana na třicetidenní příměří je připravena a ruská strana si evidentně klade nějaké dodatečné podmínky, respektive připravena není. Tak teď je to na Spojených státech, aby na Rusko patřičně zatlačily.

Černochová: Cenou za příměří na Ukrajině by neměly být její ústupky. Muniční iniciativa bude pokračovat Číst článek

A v podobném duchu se tedy vyjádřil i ukrajinský ministr?

Ukrajinský ministr jednoznačně řekl to, co Ukrajinci řekli po jednání v Saúdské Arábii, že Ukrajina je na příměří připravena. Na příměří všeobjímající na 30 dní, zároveň na výměnu zajatců, vojáků a těl vojáků a je na ruské straně, aby na to buďto přistoupila, nebo ne. Pak je na Spojených státech, aby na to nějakým způsobem reagovaly.

Takže pokud Donald Trump označil postup v rozhovorech s Moskvou jako nadějný, vy byste byl opatrnější?

Já bych nevylučoval, že k tomu příměří dojde a možná k němu dojde dříve či později a možná, že Rusko na něj nakonec přistoupí, ale v tuto chvíli na něj ještě nepřistoupilo.

Pokud Donald Trump hovoří o naději, tak já bych si přál, aby tomu tak skutečně bylo a držím mu v tomto palce. Možná to tak je, já jsem u toho telefonátu Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem samozřejmě nebyl, takže musím důvěřovat tomu, co Donald Trump říká.

Ano, doufejme, že bude příměří, že bude třicetidenní příměří a že to napomůže také důvěře, budování důvěry mezi oběma stranami a umožní nějaké další rozhovory, které povedou k nějakému trvalejšímu urovnání.

Koalice ochotných

Česko je součástí tzv. koalice států ochotných pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny. V sobotu uspořádal britský premiér Keir Starmer další videokonferenci s lídry těchto zemí, včetně českého premiéra Petra Fialy (ODS). Jaký by mohl být klíčový závěr téhle diskuze, v níž Starmer mimo jiné zdůraznil, že pokud to Putin myslí vážně s uzavřením míru, musí skončit s barbarskými útoky na Ukrajinu, se zdržovací diplomatickou taktikou a přistoupit na příměří?

Myslím si, že o tom ten hovor je. V tuto chvíli by měl probíhat (rozhovor probíhal v sobotu po poledni, pozn. red.).

36:03 Ukrajinské trampoty. Proč jsou vztahy Kyjeva a Washingtonu jako na houpačce? Číst článek

Já díky návštěvě ukrajinského ministra obrany u toho hovoru nejsem, protože ten je na zabezpečené lince, tam jsem se nestihnul přesunout k premiérovi, ale je to o probíhajících jednáních. V tuto chvíli jsou zároveň evropští vyjednavači z několika zemí ve Washingtonu, probíhají další jednání po telefonu. Koneckonců já jsem také ve spojení s několika svými protějšky v různých zemích.

Je to schůzka informativní o tom, jak a co se v tuto chvíli děje. Co, kdo, kde dohodnul a jaké jsou a budou další kroky a samozřejmě v očekávání toho, jak zareaguje Vladimir Putin, tedy Rusko, na výzvu k příměří. Ten hovor ještě neskončil a já jsem nehovořil s premiérem tak, abych věděl, jestli tam bylo něco ještě nad rámec toho, co jsem říkal.

Podle serveru Politico hráli Keir Starmer a jeho poradce pro národní bezpečnost Jonathan Powell klíčovou roli jako zprostředkovatelé dialogu mezi Washingtonem a Kyjevem při přípravě návrhu příměří na Ukrajině. Můžou mít státníci z tzv. koalice ochotných nějaký vliv na další jednání o případné dohodě Ukrajiny s Ruskem?

Určitě mohou mít dopad na to, v jaké Ukrajina bude pozici a situaci, jak se Ukrajina bude moci bránit, jaká bude podpora ukrajinské armády i v době toho příměří nebo po dosažení nějaké déletrvající dohody.

Zároveň mají vliv na jednání se Spojenými státy, která v tuto chvíli skutečně probíhají, a Spojené státy jsou jedním z těch hlavních garantů nebo tím hlavním garantem toho, že k nějaké dohodě snad dojde.

Světoví lídři včetně Fialy jednají na summitu o Ukrajině, britský premiér vyzval k tlaku na Rusko Číst článek

Takže ano, koneckonců je to uskupení zemí, které má poměrně velké armády, dvě země mají jaderné zbraně. Je to uskupení zemí s velmi silnými ekonomikami, takže určitě dokáží nějakým způsobem Ukrajinu udržet tak, aby Ukrajina nepadla, aby se Vladimiru Putinovi nepodařil jeho sen, a to znovuvytvoření novodobého Sovětského svazu.

V jaké fázi je česká muniční iniciativa, její pokračování?

Tak v tuto chvíli ty dodávky běží na plné obrátky a uvidíme, kolik zemí se přidá v letošním roce. Některé se již přidaly, jiné o tom v tuto chvíli uvažují, řeší své vlastní rozpočty.

Uvidíme, kolik se jich přidá, tak, aby se jednalo celkově o dodávky srovnatelné s rokem minulým. Určitě tam několik set tisíc kusů munice letos dovezeme. Jestli to bude více než milion, to ještě uvidíme. Bude záležet na konkrétních dárcích, tedy konkrétních dalších zemích a ne všechny mají hotové své rozpočty.