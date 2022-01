Rusko obdrželo odpovědi na své požadavky od Spojených států. Obsah dokumentu je zatím neznámý

Bývalého náčelníka slovenské vojenské tajné služby našli mrtvého. Policie šetří, zda šlo o vraždu

Vyšetřování podle televize Markíza vede kriminální ústředna NAKA, a to jako úkladné vraždy, a to kvůli svázaným rukou oběti. Bučka velel vojenskému zpravodajství na konci 90. let minulého století.