Zelenského ,tanečky‘ okolo korupce na Ukrajině. ‚Situaci podcenil a podkopal si důvěru,‘ míní analytik

Ukrajinci je mají za symboly Majdanu. NABU a SAP, dva protikorupční orgány, jež měly podle Zelenským podepsané novely z minulého týdne začít podléhat generálnímu prokurátorovi. S největšími protesty od února 2022 však ukrajinský prezident obrátil a veřejnost ujistil, že jejich nezávislost vrátí. „Přijdete-li s takto masivním otřesem, nutně se pouštíte na tenký led," říká pro iROZHLAS.cz Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Rozhovor Kyjev 12:03 29. července 2025

Do hlavy Zelenského vidět samozřejmě nemůžeme, ale asi přece musel čekat, že omezení nezávislosti protikorupčních institucí NABU (Národní protikorupční úřad Ukrajiny) a SAP (Speciální protikorupční prokuratura) neprojde bez povšimnutí, a to jak mezi Ukrajinci, tak i na mezinárodní scéně, především v Evropské unii…

Je pravda, že návrh na změny v Nejvyšší radě ležel již několik posledních měsíců, a nyní se posunul dopředu. Pro mne je to tedy spíše otázka načasování než toho, že část ukrajinské politické elity takto přemýšlí. Jsou to primárně lidé, které nazývám takovými starými strukturami.

PROTIKORUPČNÍ ORGANIZACE Národní protikorupční úřad Ukrajiny

NABU vznikl jako jeden z výdobytků revoluce na Majdanu v roce 2014. Jeho úkolem je vyšetřování korupce, připravuje případy k trestnímu stíhání, má vyšetřovací pravmoci. Jeho ředitelem je Semen Kryvonos. Speciální protikorupční prokuratura

SAP má dohled nad dodržováním zákonů při činnosti předběžného vyšetřování ze strany NABU. Zastupuje i zájmy občanů nebo státu u soudu v případech týkajících se korupce nebo trestných činů ní souvisejících. Vede ji Oleksandr Klymenko.

Za rozhodnutím nestála jen většina z hlediska Zelenského parlamentní frakce Sluha lidu, ale také třeba Julia Tymošenková či Bojkovi poslanci. Nejde o žádné nováčky, ale lidi, již v ukrajinské politice působí už desítky let a přináší si mindset právě z časů hodně hluboko před rokem 2014 a Revolucí důstojnosti, která stát přiměla dané instituce vůbec zřídit.

Mluví se i o tom, že ve hře měl být i fakt, že v létě mají evropské instituce „ospalejší“ období, a zároveň víme, že Trumpova administrativa na věci okolo vlády, práva a demokracie reaguje jinak než ta Bidenova. Část politického establishmentu, ať už Zelenskyj sám, nebo lidé okolo něj, situaci podle mě zásadním způsobem podcenili a mysleli si, že jim to projde.

Objevily se i hlasy podivující se nad tím, že zákon přišel v době, kdy se příslušné úřady začaly zaměřovat na okolí prezidenta. To asi Ukrajinci moc nevnímají jako shodu náhod?

Určitě ne. A je to něco, co právě oněm takzvaným starým strukturám dalo podnět danou otázku znovu nastolit, a tentokrát třeba i dotáhnout. Popudy k omezení působnosti protikorupčních organizací na Ukrajině nejsou úplně nové, probíhaly i za vlády Petra Porošenka.

Nyní vidíme novou razanci ve velmi specifických podmínkách, neboť jak víme, určité demokratické a občanské instituty a procesy omezuje výjimečný stav, který prezidentské administrativě přináší silnější pravomoci, kompetence i zodpovědnost.

Jak ale říkáte, ani dnes není ukrajinská politika vůči korupci imunní, stejně jako v jiných státech a demokratických společnostech. Pokud samozřejmě systém ucítí, že přichází nový tlak, možné skandály a možná odhalení, zatlačí na to, a právě zde to přišlo na přetřes a dostalo se do popředí veřejného zájmu.

Zmínil jste, že Zelenskyj situaci podcenil. Následky jako takové ze strany jak Ukrajinců, tedy největší protesty od začátku plnohodnotné invaze, i okamžité reakce ze strany Bruselu, Česka nebo i Francie, tedy nejspíše nedomýšlel?

Řekl bych, že s takovouto razancí nepočítal. Chtěl, aby to prošlo rychle a nějakým způsobem se posunulo dále. Bylo to i hodně propojené s otázkou vyjednávání v Istanbulu, podle mě se snažili to nějakým způsobem zamést pod koberec. Nicméně jak domácí, tak i zahraniční veřejnost byla velmi připravená a reakce přišla záhy, kromě zmíněných i například z Německa.

Limiting the independence of Ukraine’s anti-corruption agency hampers #Ukraine’s way towards the EU. I expect to continue with determination its efforts in combating corruption. That’s why I also met with the heads of #NABU & #SAPO during my visit to Kyiv. @AussenMinDE pic.twitter.com/tAWf2u9SAX — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) July 23, 2025

Také bylo zajímavé sledovat, jak rychle se ukrajinská společnost zorganizovala a ze strany Zelenského týmu poté probíhaly opravdu „tanečky“, když prezident novou normu podepsal nebývale rychle. Zpravidla to trvá dny, někdy týdny, nyní to ale pod tlakem domácím i zahraničním šlo v řádu hodin.

Je zde tedy opravdu celá řada velmi netradičních a netypických přístupů, které ukazují, jak moc to nebylo standardní. „Tlak ulice“ Zelenského okolí podcenilo a nedokázalo z nejvyšších politických pater dohlédnout, jak budou běžní Ukrajinci, již nechtějí zapomenout na výdobytky Revoluce důstojnosti a období po roce 2014, reagovat.

Ohrožení důvěry?

Zelenskyj již v minulosti podepsal několik protikorupčních zákonů, právě i kvůli budoucnosti v Unii. Nezávislost příslušných organizací je navíc vůbec jednou z podmínek přijetí Ukrajiny do EU. Jak tedy mohl zamýšlet, že by s takovýmto krokem mohla cesta do Bruselu bez problémů pokračovat?

Část zákona skutečně tak problematická není, jde o některé klíčové úpravy a dodatky k němu, které směřují hlavně ke dvěma konkrétním institucím. Ani česká politika ostatně není vůči takovému vkládání přídavků na poslední chvíli imunní.

Myslím, že taktikou mělo být, aby to tam nějakým způsobem propašovali a prošlo to. Nicméně problém je daleko hlubší a je potřeba mluvit o tom, že v poslední době se stát jako celek začal významněji vymezovat i proti vybraným klíčovým představitelům antikorupčních organizací.

Začaly také probíhat takové nekalé praktiky v oblasti soudnictví a jmenování soudců, dále i procesy z hlediska vyšachování západních expertů v určitých zásadních institucích, včetně těch hlídajících otázku integrity, ať už v justici, veřejné správě, či ve státem spravovaných podnicích.

Jako hlavní důvod změn Zelenskyj uváděl ruskou přítomnost. Podle jeho okolí měly v Národním protikorupčním úřadu Ukrajiny působit ruští agenti, pracovníci ukrajinské tajné služby SBU provedli přes osmdesát prohlídek s cílem rozkrýt v ní možný ruský vliv. Nepřevážely v podstatě tak trochu obavy z ruského vlivu nad „klidnou“ cestou do Unie?

Myslím, že to je opravdu zástěrka, zastírací manévr toho, k čemu skutečně dochází. Jak jsem zmiňoval, jedná se o bitvu o hodnoty a proevropskou orientaci, minimálně to tak vnímá velká část ukrajinské veřejnosti i mezinárodní partneři. Ohledně ruského vlivu či infiltrace institucí jsem pak neviděl žádné konkrétní důkazy, že by to tak skutečně mělo být, a informace, jež se ke mně dostaly, nejsou dostatečně věrohodné.

Pokud to však srovnáme zejména s tím, jak dnes vypadá ukrajinská generální prokuratura, z hlediska integrity lidí, již tam pracují, je stav po všech stránkách významně horší a jde o starou nereformovanou instituci, s níž má země z hlediska podřízení výkonné moci dlouhodobě problémy.

Today, my bill is already in the Verkhovna Rada of Ukraine – fulfilling my promise – for justice, for law enforcement and anti-corruption agencies. Full-fledged guarantees of the independence of anti-corruption agencies. Real opportunities to verify, so that any Russian… pic.twitter.com/NgM7KKJpcP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025

Skutečně ji tedy nelze považovat za cokoli, co by dané instituce mělo odclonit od politické moci nebo zajistit, aby byl výkon jejich pravomocí spravedlivě řízen. Zároveň vidíme, že se zde ruská karta často využívá jako něco, čím můžete po hlavě „mlátit“ vám nepohodlné lidi. Bez toho byste musela doložit důkazy, které vyšetřující orgány jednoduše nepředložily a k tomu, čím se Zelenskyj odůvodňoval, není tak silný důvod.

Není důvodem výrazných negativních reakcí i fakt, že kdykoli se na Ukrajině vzhledem k nedávné minulosti dotknete čehokoli týkajícího se cesty na Západ, povede to právě k důsledkům, jaké jsme viděli, tedy mimo jiné i k protestům za výjimečného stavu? Nepodkopal si tím Zelenskyj velmi potřebnou důvěru?

Podkopal si ji opravdu hodně, ať už v očích Ukrajinců, či mezinárodních partnerů. Jde o velmi křehké záležitosti, a pokud přijdete s takto masivními otřesy do takto jemně konstruované reality, kdy se dotyčné instituce dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti a zároveň stojí mimo soustavu moci a kontrolu nejvyšších míst ukrajinské politiky, nutně se pouštíte na tenký led.

A to zejména tehdy, kdy se to pojí s bytostnými otázkami, které se v ohledu rozšiřování označují za základní pilíře dialogu mezi Ukrajinou a Bruselem. Jde tedy o velmi přímočarou cestu, jak ohrozit budoucí integraci Ukrajiny do evropských struktur.

Snažili se to prezentovat jako potřebu vnitřních změn a optimalizace určitých procesů, opravdu ale nešlo o nic jiného než daleko starší snahu oněch starých struktur smést příslušné instituce ze scény. Jednání včetně prohlídek bylo také velmi nevybíravé.

Hodně se také soustředíme na konkrétní zákon, kdybychom ale šli ještě víc nazpět a podívali se například na poslední změny ve vládě, kdy podle mnohých politiků i právníků Zelenskyj překročil své pravomoci, neboť neměl právo sám takto širokou rekonstrukci vlády realizovat, je zde řada věcí, které šly opravdu až za hranu ukrajinské ústavy a vidíme zde určitou aroganci moci a snahu protlačit věci na sílu i třeba proti vůli parlamentu.

Takové přemýšlení v myslích lidí skutečně přebývá a o to důležitější je, že Zelenskyj jednoznačně „dostal přes prsty“. Bylo na čase, aby takováto reakce ve zdravé demokratické společnosti, jíž Ukrajina, jak se ukazuje, bezpochyby je, přišla.

Zelenskyj pod dohledem

Možná i proto se v posledních dnech výrazným způsobem zvýšila kritika, že se Ukrajina posunuje směrem k autoritářství…?

Tamní společnost je již dnes „vycvičena“ historickými ranami a nedovolí, aby to zašlo tak daleko jako před Revolucí důstojnosti. Je ale pravda, že v okolí Zelenského jsou lidé, kteří mají své kořeny a byznysové i klientelistické vazby jdoucí dlouho před rok 2014. To znamená, že určitě minimálně u části daných lidí je takovéto počínání obvyklé a ukazuje se jako obrovská slabina, že sám Zelenskyj určitým vlivům svého okolí podléhá a nechává takové věci realizovat.

1/2 G7 Ambassadors welcome the President’s commitment to swiftly restoring and ensuring independence of anti-corruption agencies. Continued progress on anti-corruption and rule of law reforms is a demand of society, prerequisite for EU integration and key for business climate. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 25, 2025

Jinak ještě ohledně zahraniční veřejnosti je velmi paradoxní, že situaci dopustil i s ohledem na to, že mezinárodní věřitelé a partneři jsou dnes ti, kdo Ukrajině platí větší část veřejných financí, aby země po makrofinanční stránce byla stabilizovaná, dotují skrze půjčky celé sektory i fungování státu, ať jde o penze či výplaty státním zaměstnancům, vojákům.

Ukrajina je na mezinárodní podpoře zcela závislá, a i proto chápu míru rozhněvanosti evropských institucí a lidí jako Ursula von der Leyenová. Přijít s takovou věcí je tak nebývalé a arogantní, že se to někde odrazit muselo.

A je dobře, že si to v zahraničí i Ukrajinci doma uvědomují a velmi dobře vědí, odkud vítr fouká, kdo je jejich přítel, a kdo naopak situaci v zemi ohrožuje, tedy že nejde jen o Rusko, ale i o onen starý systém kdesi v pozadí.

Zelenskyj právě po protestech i reakcích ze zahraničí v podstatě ihned obrátil. Nový zákon by podle něj měl splňovat veškeré normy pro nezávislost boje proti korupci. Padlo i jméno šéfky Komise, myslíte, že tedy tímto krokem dokázal všechny uklidnit?

Neřekl bych. Protesty pokračovaly i poté a lidé se dožadovali, aby návrh zveřejnil, diskutoval o něm. Myslím, že to opravdu zásadním způsobem nabourá jeho monopol moci, který dnes de facto existuje na ose prezidentské administrativy s ním v čele a jeho spojenců v Nejvyšší radě.

Bude ještě zajímavé dané procesy sledovat. Jde i o velkou příležitost pro lidi, kteří se vůči němu kriticky vymezují a chtějí jeho administrativě více nahlížet pod prsty. Situace se nyní trochu otáčí a myslím, že Zelenskyj bude pod větším dohledem ukrajinské společnosti než doposud.

Ukrajinská právnička Olena Ščerbanová před dvěma lety pro iROZHLAS.cz uvedla, že bojovat proti korupci za války je taková bitva na dvou frontách. Kdybyste tedy měl stručně popsat téma Ukrajina a boj s korupcí dnes, jak jej podle vás země zvládá?

Přiznám se, že úplně sám si to soudit netroufám, ale před několika měsíci jsme zde hostili Artema Sytnyka, v minulosti šéfa národního protikorupčního úřadu. Říkal, že od roku 2014 země opravdu doznala značných změn a odbourala kastovní přístup, kdy někdo v zásadě stál nad zákonem.

V minulosti se oněm dvěma agenturám skutečně podařilo dotáhnout velké případy lidí, kteří byli i v blízkém okolí Zelenského, ve spojení s ukrajinskou vládou či ve vysokém zastoupení jednotlivých institucí a různě si stát parcelovali způsobem blízkým ruskému modelu.

Odklon od korupčního, nepotistického a klientelistického modelu fungování ukrajinské společnosti podle mě doznal dnešních výsledků a antikorupční zápal se na Ukrajině etabloval. Jde o velmi citlivou disciplínu, často zneužívanou ruskou propagandou, nicméně právě v době války je třeba, aby byly veškeré procesy co nejvíce vidět a stát fungoval co nejefektivněji.