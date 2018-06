Korupční park v Kyjevě ukazuje úplatkářskou problematiku Ukrajiny. Výstavu financovala EU

Umělecky pojatý „Korupční park“ je k vidění v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Interaktivní výstava v devíti nafukovacích stanech s ukázkou „prohnilých“ dárků včetně křišťálového sokola za ekvivalent milionu korun, má upozornit na rozsah problému sužujícího zemi. Projekt financovala Evropská unie, uvedla agentura Reuters. Kyjev 6:40 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rezidence bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče. | Foto: Efrem Lukatsky | Zdroj: Reuters

Jednou z prvních věcí, která návštěvníky zaujme, je stan ve tvaru „pecnu zlata“, jaký se našel v rezidenci svrženého prezidenta Viktora Janukovyče po jeho útěku ze země v roce 2014. Podívat se lze i na vůz BMW z limitované výrobní série za asi 6,7 milionu korun, který úřady zabavily zkorumpovanému hodnostáři, anebo na kopii lustru za osm milionů eur (asi 206 milionů korun), což by podle popisku zaplatilo průměrné rodině účty za elektřinu na 64 tisíc let. V dalším stanu mohou návštěvníci ulehnout do postele s nebesy a sledovat film o smyšlených nočních můrách zkorumpovaného vládního představitele.

Protikorupční iniciativa EU, hostující v kyjevské botanické zahradě, chce ukázat rozsah korupce na Ukrajině i to, kolik stojí vládu a občany.

Prozápadní vláda v Kyjevě obviňuje Janukovyče a jeho proruský režim z rozsáhlých zpronevěr a excesů. Ale aktivisté vyčítají i současné vládě, že neuspěla v boji proti úplatkářství, které podle odhadů stojí zemi asi dvě procenta z hospodářského růstu.

Dobrý příklad pro děti

„Pro děti je to dobrý příklad, ukazující rozsah toho, co se všechno děje,“ řekla Kyjevanka Ljuba, která čekala s dětmi ve frontě na brýle umožňující zapojit se do protikorupčního vyšetřování ve virtuální realitě.

Zmiňovaný lustr se nalézá v kanceláři zkorumpovaného úředníka ověnčené plody korupce. Jiné části výstavy vysvětlují různé způsoby nelegálního obohacení.

„Korupce se týká každého. To je jedna z hlavních myšlenek a cílů projektu – vysvětlit různé souvislosti mezi korupcí na nejvyšší úrovni a obyčejnými Ukrajinci,“ říká Volodymyr Solohub, mluvčí protikorupční iniciativy EU, která za park zaplatila asi 140 tisíc eur (asi 3,6 milionu korun). „Hodně lidí je zklamaných z toho, že korupce si z Ukrajiny bere tak mnoho,“ dodal.

Jeden ze stanů, nazvaný Boj, vysvětluje, co současné úřady dělají v boji proti úplatkářství, včetně zřízení protikorupční agentury. Jednotlivé vládní úřady zobrazuje jako dílky v puzzle, aby předvedl, že tu chybí jeden díl: nezávislý soud, který by soudil případy korupce. Jeho zřízení bylo opakovaně odkládáno. Počátkem června parlament schválil vytvoření protikorupčního soudu, ale aktivisté tvrdí, že zákon byl přijat s takovými změnami, že to může oslabit účinnost soudu a závazek Ukrajiny vůči zahraničním podporovatelům jako je Mezinárodní měnový fond.