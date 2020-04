Anektovaný Krym má stovky nakažených i mrtvé, ruská správa ale data tají, říká ukrajinský velvyslanec

Ukrajina se jako jedna z nejchudších zemí Evropy kvůli velmi přísné karanténě ocitla podle analytiků na prahu kolapsu. Jakou lékařskou pomoc dostávají obyvatelé okupovaných ukrajinských území? Podle velvyslance Ukrajiny v Česku Jevhena Perebyjnise Rusko tyto informace tají. „Máme neoficiální informace, protože oficiální okupační ruská správa data bohužel utajuje,“ říká velvyslanec v pořadu Českého rozhlasu Interview Plus. Kyjev 17:03 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevhen Perebyjnis, ukrajinský velvyslanec v ČR | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

„Od našich zpravodajců a lidí, kteří žijí na (anektovaném) Krymu a Donbasu, máme zprávy, že je tam situace (s pandemií) velmi vážná. Bohužel, ruská správa situaci zlehčuje. My ale víme, že tam jsou stovky nakažených a jsou i mrtví. Proto spolu s našimi partnery v EU žádáme ruskou stranu, aby plnila Minské dohody, zastavila ostřelování a umožnila mezinárodním expertům i lékařům přístup k okupovaným územím,“ dodává ukrajinský velvyslanec Jevhena Perebyjnise.

Na Krymu a Donbasu totiž stále pokračují boje, území části Doněcké a Luhanské oblasti jsou zcela uzavřeny pro členy monitorovací mise OBSE, OSN, členy Mezinárodního výboru Červeného kříže nebo mezinárodních humanitárních organizací.

Co na to Ruská federace? Podle oficiálních zdrojů na tomto území žádná nákaza koronavirem není. „Já bych takzvaným představitelům okupační správy nevěřil, protože všechno, co tvrdí, se nepotvrdilo, a většina z toho, co říkají, je bohužel lež,“ říká Jevhena Perebyjnise.

Černá díra?

Krym a Donbas jsou podle Perebyjnise „jen černou dírou, kde bohužel neplatí ukrajinské zákony, nejsou tam žádní zástupci mezinárodních organizací. Rusku nepovoluje přístup expertům a ekonomická situace je tam velmi špatná. Proto jsou tato území v mnohem větším nebezpečí než (naše další) území.“

Jak se zdá, Ukrajina je teprve na začátku pandemie. „Dnešní nárůst potvrzených nemocných (501 lidí) byl zatím největší. Máme tak 4 662 nemocných a taky 125 mrtvých. Zavedli jsme ale velmi přísná karanténní opatření, dokonce přísnější než v Česku,“ trvdí Jevhena Perebyjnise.

„Inspirovali jsme se vámi a od 6. dubna musíme povinně nosit roušky. V tuto chvíli vůbec nefunguje městská ani meziměstská (hromadná) doprava. Nejezdí ani metro, což v Kyjevě způsobuje velké problémy. Ale doufáme, že nám tato opatření dovolí vyhnout se tomu nejhoršímu scénáři,“ dodává.

Křehké zdravotnictví

Analýza Global Health Security Index, která hodnotí úroveň připravenosti zemí světa, tvrdí, že úroveň Ukrajiny pro boj s epidemií je podprůměrná (38 bodů ze 100). Podobně na tom jsou Dominikánská republika nebo Írán. Zdravotnictví je tak považováno za velmi křehké.

„Zatím zdravotnický systém Ukrajiny krizi zvládá. Samozřejmě nevíme, co se stane za týden nebo dva. Připravujeme se, stejně jako jiné země. Dovážíme zdravotnický materiál, vybavení pro lékaře, roušky, respirátory apod.,“ informuje o ukrajinském zdravotnictví Perebyjnise.

„Spolupracujeme s partnery v EU, a to včetně Česka. Jsme Česku vděčni, že v rámci Visegrádského fondu, ale i na bilaterální úrovni, poskytuje Ukrajině, stejně jako dalším účastníkům východního partnerství, finanční pomoc,“ odpovídá.

Většina Ukrajinců opatření prý přijímá disciplinovaně. „Máme ale problémy s některými církvemi pocházejícími především z Ruska, protože nehledě na zákaz shromažďování chystají masové bohoslužby. To nás znepokojuje.“

20 tisíc Ukrajinců odjelo

Od konce března má Ukrajina pro cizince uzavřené hranice. Po tomto oznámení se začalo velké množství občanů vracet. „Stále funguje dopravní koridor přes Rakousko a Maďarsko, který využívají Ukrajinci, kteří v Česku trvale žijí. Už neodjíždějí tak masově (jako na začátku), ale stále je to několik autobusů denně. Podle našich informací už odjelo kolem 20 tisíc lidí, většina (z víc než 150 tisíc) však zůstala,“ říká Perebyjnise.

Česká vláda už oznámila plán, podle kterého se, pokud vše půjde dobře, začne země pomalu vracet do normálu. „(I naše) vláda už posuzuje možnost uvolnění karantény, do 24. dubna stále platí. Podle všeho ji ale ještě budeme prodlužovat o několik dalších týdnů, možná o měsíc. U městské dopravy bych určitá uvolnění nevylučoval, ale zatím je dost předčasné o tom mluvit,“ dodává.

Jak si vlastně vůbec vede ukrajinská ekonomika? Proč ani pandemie nedokázala zastavit boje na anektovaném území Ukrajiny? Poslechněte si v audiozáznamu Interview Plus Jana Burdy.