Příbuzným nesmíme po telefonu říct, kde jsou naše jednotky, popisuje studentka na Ukrajině

Dezinformace a falešné dotazy kolují na ukrajinských sociálních sítích. Podle mladé studentky Yaroslavy, která se s rodinou skrývá už pátý den nedaleko Kyjeva, se tak válčí už nejen na zemi, ale i na internetu. „Celá Ukrajina teď sleduje sociální sítě. Lidé se na nich můžou například dozvědět, jestli za rohem nejsou (ruské) tanky." Ukrajinský nejpopulárnější zdroj informací se ale snaží sabotovat ruské obyvatelstvo. Kyjev 16:36 28. února 2022

Na sociální sítě umísťují Ukrajinci ty nejaktuálnější zprávy o tom, co se děje na frontách. Největší informační kanály už ale sledují také Rusové a začínají na nich rozšiřovat lživé informace, aby vyvolali paniku.

„Například píšou o tom, že v menším městě Buča probíhá evakuace žen a dětí. Dlouho jsme nevěděli proč. Pak jsme zjistili, že by autobusy s dětmi a ženami pustili před vojenskou techniku a tímto způsobem by se dostali do Kyjeva.“

Rusové vyhledávají informace hlavně o tom, kde se nachází ukrajinské jednotky. Obyvatelé napadené země, tak mají zakázáno na sociální sítě psát nebo publikovat fotografie například svých tanků. „Když slyšíme nebo vidíme, že jsou to naši vojáci, máme i zakázáno zavolat například našim příbuzným a říct jim, kde se nachází naše jednotky.“

Ruská armáda se navíc velmi špatně na Ukrajině orientuje. Správnou cestu do svého hlavního cíle, tak hledá právě prostřednictvím falešných dotazů na sociálních sítích. „Objevují se například dotazy, že by se matka s dítětem chtěly dostat z Černigova do Kyjeva a neví, jakou silnici mají využít.“

Yaroslava se svěřila, že se do úkrytu mezi ukrajinské obyvatelstvo dostávají také sabotéři, Ti nechávají na nemocnicích, plynovodech nebo sídlištích speciální označení, které navede ruská letadla k jejich bombardování.

„Když jsme se o tom dozvěděli, tak se všichni začali dívat, jestli takové znaky nemají u sebe na zahradě nebo na ulici. Byli jsme velmi překvapeni, že jich bylo spousta, a to na plynovodech, školkách i domech. Začali jsme tyto lidi chytat a předávat je policii.“

Z pohledu Yaroslavy se tak válka dělí na tři hlavní fronty. Informační, sabotérskou a vojenskou. Ta i přesto, že měla ničit jen strategicky důležité vojenské objekty, shazuje bomby na školky, paneláky nebo nemocnice.