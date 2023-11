ONLINE: Útok na Kyjev má několik zraněných, včetně dítěte. Pekarová Adamová a Vystrčil jsou na Ukrajině

Ruský útok na Kyjev si v noci na sobotu vyžádal několik zraněných, včetně jedenáctiletého dítěte. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na starostu ukrajinské metropole Vitalije Klička. Trosky dronů podle něj způsobily na několika místech požáry, včetně obytné budovy a školky.

Do Kyjeva zároveň přijeli předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Kvůli trvajícímu leteckému poplachu zamířili čeští politici z vlakového nádraží rovnou do hotelového krytu.

Agentura Ukrinform napsala, že v Kyjevě bylo slyšet kolem osmi výbuchů. Zpravodaj DPA informoval o dlouhotrvající palbě protivzdušné obrany.

Trosky jednoho bezpilotního letounu podle Klička spadly na výškovou budovu ve východní části Kyjeva, a trosky dalšího pak podle Ukrinformu na pětipodlažní budovu v západní části ukrajinského hlavního města. Ve druhém případě utrpěli zranění dva lidé.

Zasaženo bylo i několik budov, jedna ve čtvrti nedaleko nádraží, na které čeští politici dorazili.

Evropská návštěva

Pekarovou Adamovou a Vystrčila doprovází při návštěvě Kyjeva další členové obou komor Parlamentu, informovala Česká televize.

Společně s šéfy parlamentů dalších evropských zemí se setkají s prezidentem Volodymyrem Zelenským a předsedou ukrajinského zákonodárného sboru Ruslanem Stefančukem.

Předsedové obou komor českého parlamentu přijeli do ukrajinské metropole v době, kdy se vedení země snaží přesvědčit Evropskou unii, aby do konce roku oficiálně zahájila rozhovory o ukrajinském vstupu do evropského bloku. Čeští politici to podporují, unie ale v této otázce není jednotná.

Ukrajina také rok a tři čtvrtě od začátku ruské agrese usiluje o to, aby evropští spojenci před těžkými zimními měsíci nepolevovali v dodávkách zbraní.

Po příjezdu do Kyjeva vedla naše první cesta do krytu.

Je 4. sobota v listopadu a my si připomínáme 90. výročí genocidy na lidu kterou způsobil Stalinův režim úmyslně vyvolaným hladomorem v letech 1932,1933. Ruská agrese není tedy zdaleka prvním zločinem diktátorů vůči .

Očekává se, že čeští představitelé stejně jako zástupci parlamentů Belgie, Finska, Irska, Polska či Estonska dají najevo ochotu dále Ukrajinu podporovat v obraně proti Rusku.

Jednodenní návštěva je načasována na termín, kdy si Ukrajina připomíná oběti hladomoru, který vyvrcholil před 90 lety. Podle historiků mu padlo za oběť až několik milionů Ukrajinců. Obě komory českého parlamentu loni označily tento hladomor za genocidu vyvolanou sovětským stalinským režimem.

Pekarová Adamová a Vystrčil se během soboty mají také setkat s představiteli Krymských Tatarů, kteří po obsazení ukrajinského poloostrova Ruskem čelí útlaku.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v krytu v Kyjevě.