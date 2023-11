ONLINE: Ukrajince podle výzkumu trápí kromě války korupce, nezaměstnanost a strach z pádu demokracie

Ukrajince kromě války, kterou v zemi před více než 20 měsíci spustilo Rusko svou invazí, nejvíc trápí korupce spolu s nízkými platy a důchody. Vyplývá to z průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie (KIIS) provedeného na přelomu letošního září a října. Sledujeme online Kyjev 8:34 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha zvaná Matka vlast v Kyjevě | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

„Největším problém Ukrajiny a Ukrajinců je bezpochyby válka. Pokud se však zeptáte, jaké problémy mimo válku Ukrajince nejvíce trápí, 63 procent respondentů uvedlo korupci,“ uvádí institut. Nízké platy a důchody představují problém pro 46 procent dotázaných.

Server Kyiv Post připomněl, že Ukrajinci jsou i přesto optimističtí, co se boje s korupcí týče. V předchozím průzkumu KIIS zveřejněném 25. října 59 procent dotázaných uvedlo, že se ukrajinské úřady snaží s korupcí bojovat a věří v pozitivní vývoj.

Kyiv Post poukázal i na obdobný průzkum KIIS z roku 2015, tedy po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, kdy méně než 13 procent dotázaných věřilo, že je tehdejší prezidentská administrativa „ochotná vypořádat se s korupcí“. V případě ukrajinského parlamentu v to věřilo jen šest procent dotázaných.

Ukrajince trápí i vysoké ceny za veřejné služby či nezaměstnanost, ukázal průzkum, podle kterého to jako problém uvedlo 24, respektive 20 procent respondentů. Přes 20 procent dotázaných vnímá jako problematickou i demografickou tematiku, kam spadají mimo jiné obavy, že se lidé, kteří před válkou uprchli do zahraničí, nevrátí zpět do vlasti.

Nedostatečné pozvání Kyjeva do NATO a možný pomalý postup v této záležitosti znepokojuje 15 procent respondentů. Rizika, že vyjednávání o přístupu Ukrajiny do Evropské unie začnou příliš pozdě a skončí neúspěchem, se obává osm procent dotázaných.

Dalších devět procent se obává možného pádu demokracie a nástupu autoritářského režimu po konci války, uvádí průzkum.

KIIS se v novém průzkumu dotazoval 2007 respondentů žijících ve všech oblastech Ukrajiny kromě Krymu, který Rusko v roce 2014 anektovalo, a území okupovaných Ruskem od invaze v únoru 2022. Průzkumu se účastnili jen ti lidé, kteří v současnosti pobývají na Ukrajině.

Ruská válečná agrese za více než 20 měsíců války donutila miliony Ukrajinců uprchnout do zahraničí. Další miliony lidí jsou vnitřně vysídleny. Moskva v současnosti kontroluje okolo 18 procent území na severovýchodě, východě a jihu Ukrajiny včetně převážné části Doněcké a Luhanské oblasti.