Ukrajinský letecký návodčí: Máme málo zbraní. Rusové nás budou válcovat převahou železa

Za úspěšnou obranou Ukrajiny před ruskou agresí stojí nejen zbraně, ale také specialisti, kteří jsou už z povahy jejich profese neviditelní. Například rozvědčíci a letečtí návodčí. To oni směřují palbu na ty správné cíle. S jedním z nich se setkal i zvláštní zpravodaj Radiožurnálu na Ukrajině. Kyjev 12:15 24. června 2022

Dva správně motivovaní dělostřelci mohou odolat i pětinásobné, ale demoralizované přesile, říká rozvědčík a letecký návodčí Raša | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Tento důstojník ukrajinských sil si nechává říkat Raša. Je rozvědčíkem a leteckým návodčím. Vystudoval práva a vojenskou školu. Působil jako pilot a byl nasazený už v Afghánistánu za sovětské invaze. Teď je špičkovým odborníkem na nepřátelské cíle.

„Jde o navádění, rozvědku, přípravu akcí, školení vojáků. Je to intelektuální práce. Pracoval jsem například se skupinou obránců Azovstalu v Mariupolu. Stihl jsem odjet zavčasu, ale oni tam bohužel zůstali. V této válce jsem už devátým rokem, je mi 60 let, takže už mám určitou volnost. Připadám si trochu jako umělec, jako člověk svobodného povolání. Hodně pracuji s počítačem – je to víceméně analytická práce,“ popisuje Radiožurnálu.

Podle pana Raši je základním problémem nedostatek zbraní: „Nejsem politik, můžu soudit jen z čistě vojenského hlediska a vidím, že máme málo zbraní. Po této technické stránce silně prohráváme. Nejde ani tak o kvalitu jako spíš o množství zbraní. Dejme tomu, že dostaneme deset tanků Abrams, Rusové proti tomu postaví pět set T-72. To je příliš velká nerovnováha, že? Tank Abrams je samozřejmě technicky mnohem vyspělejší, ale oni nás budou válcovat prostě převahou železa, munice a lidských zdrojů. Pro ně přece lidské zdroje nic neznamenají, oni nás prostě ušlapou.“

Západ ale také stojí před otázkou – dát Ukrajině staré sovětské zbraně, nebo nové, moderní?

„To jsou dvě metody: buď hodně starých, nebo méně nových zbraní. V obou případech ale na straně dárců jako je Česko nebo Německo vzniká problém, jak tyto zbraně doplnit, protože vojensko-průmyslový komplex je nestihne tak rychle nahradit. Kdyby americký zákon o půjče a pronájmu fungoval v takových objemech jako za druhé světové války, kdy pomohl Sovětskému svazu, všechno by samozřejmě bylo jinak. Nemáme potíže s obsluhou a používáním západních zbraní, ale s náhradními díly. Máme spoustu technicky nesmírně zdatných lidí a také IT odborníků. Neříkám, že jsme špičkoví, ale naši lidi se rychle zaučují. S tím problém není,“ říká Raša.

A proto si Ukrajinci podle rozvědčíka Raši zatím dokázali velmi dobře poradit v boji proti velké přesile.

„Dali nám sice zatím jen deset procent toho, co potřebujeme, ale sám vidíte, že pohyb ruské fronty se už prakticky zastavil. To je samozřejmě velký pokrok a naše velení už nabralo zkušenosti. Stáhli jsme se sice z některých území na východě, v Luhanské oblasti, ale ona žádný valný strategický význam nemá. Přesto tam naši pořád drží pozice a to pro nim bojuje devět taktických skupin ruské armády. Podobné je to i u Charkova. Až dostaneme dalekonosná děla, narušíme jim logistiku. Bez pohonných hmot, jídla a munice ani mnohatisícová horda nic nezmůže,“ vysvětluje letecký návodčí.

Špatně připravení Rusové

Raša se podílel na úspěšném zásahu proti ruským cílům na Hadím ostrově. Vysvětlil mi, proč je toto skalisko v Černém moři tak důležité.

„Tento ostrov leží prakticky na hranici vod Ukrajiny a Rumunska. Pokud tam Rusko rozmístí silné prostředky protivzdušné obrany, jeho rakety pokryjí území Rumunska, západní Ukrajiny a doletí i do Česka nebo na Slovensko. Mohou jimi kontrolovat prakticky celý západ Černého moře a jestli tam rozmístí výkonné radary, budou mít celou jižní Evropu jako na dlani. Dnes tam mají jen dva raketové komplexy TOR a dvě nebo tři auta se systémy Pancir. Tyto rakety mají jen krátký dolet a pobřeží Ukrajiny neohrožují. Mohou ale krýt dodávky silnějších zbraní.“

Tomu podle ukrajinského návodčího zabránily poslední ukrajinské akce a potopení několika lodí, včetně vlajkového křižníku Moskva.

„Výsledkem naší operace na Hadím ostrově je to, že se všechny čtyři ruské válečné lodě včetně výsadkové vrátily do přístavu v Sevastopolu. Předtím se pohybovaly blíž k Oděse a snažily se nás zastrašit. Teď jim ale došlo, že Ukrajina má zbraně, které je mohou ohrozit, takže zapluly zpátky do zátoky v Sevastopolu a bojí se vyplout na otevřené moře,“ popisuje se Raša.

Rusko má také podle něj velký problém s motivací svých vojáků. „K této válce jsou mimochodem velmi špatně ideologicky připravení. Mám dojem, jakoby si jeli do války jen vydělat a nakrást. Oni už podvědomě jedou na Ukrajinu s tím, že budou rabovat. Nejedou bojovat za nějakou velkou ideu. Z vlastní zkušenosti v sovětské námořní pěchotě vím, jak nás politruk zpracovával. Opravdu jsem byl připravený padnout za vlast. Navíc jim slíbenou výplatu vyplácejí se zpožděním, neplní sliby o příspěvcích pozůstalým a na pohřeb. Jejich morálka klesá. Kdyby byli ideologicky líp připravení, měli bychom to těžší,“ domnívá se rozvědčík Raša.

Dva správně motivovaní dělostřelci mohou odolat i pětinásobné, ale demoralizované přesile, uzavírá ukrajinský rozvědčík a letecký návodčí Raša.