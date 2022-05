Ukrajinské jednotky vytlačují Rusy od Charkova. Strategická síla chybí oběma stranám, míní expert

Nejvyšší velení ukrajinských ozbrojených sil hlásí, že jeho jednotky přišly u města Charkov a Izjum do protiútoku. Podobně se podle Kyjeva vyvíjí situace i na jihu země. kde se ukrajinským obráncům mělo podařit vytlačit ruské vojáky z několika obcí v Chersonské a Mykolajivské oblasti. Bezpečnostní analytik Daniel Koštoval z CEVRO Institutu vysvětlil význam ukrajinských protiútoků v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 22:01 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinské armádě se u Charkova podařilo posunout linie o 40 kilometrů (Ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Tisková prohlášení od jedné či druhé bojující strany se pochopitelně velmi špatně ověřují. Naznačují dostupné informace, že se ukrajinským jednotkám daří přecházet do úspěšných protiútoků?

Potvrzený je ukrajinský pozitivní postup u Charkova. Už je potvrzeno i z nezávislých informací, že se ukrajinské armádě podařilo posunout linie o 40 kilometrů. To je samozřejmě důležité vítězství, ale musíme si uvědomit, že to je na taktické úrovni.

Strategická síla vytlačit ruské jednotky z ukrajinského území tam zjevně zatím není, stejně tak jako není na ruské straně strategická síla dosáhnout vytyčených cílů, to znamená obsadit celou Luhanskou a Doněckou oblast a cíle na jihu Ukrajiny.

Co se týče ruských vojsk, je na některém úseku bojové linie vidět nějaký soustředěný invazní proud, nebo se spíše orientují na ostřelování měst a zásobovacích tras?

Hlavní směr ruského útoku je na východě s cílem obsadit celou Luhansku a Doněckou oblast tak, jak byl vytyčen upravený cíl prezidentem Putinem poté, co se nepodařilo dobýt Kyjev a unést prezidenta Zelenského.

To se ovšem ruským silám nedaří. Nedaří se jim ani obklíčit ukrajinské jednotky, které brání tuto linii na východě Ukrajiny. Je to neúspěch ruské ofenzivy. Zároveň vidíme ruskou snahu dosáhnout plné kontroly v Mariupolu, to znamená komplexu Azovstal. Jedním z důvodů také je, aby se uvolnily ruské jednotky z této části Ukrajiny a mohly být přesunuty na východní hlavní směr.

Jak to vypadá právě v areálu mariupolských oceláren Azovstal, je dost nejasné. Obráncům se ve čtvrtek podle ukrajinské prezidentské kanceláře údajně podařilo ruské vojáky vytlačit. Jaký význam má vlastně bránění nebo dobývání tohoto areálu?

Z vojenského hlediska to velký význam nemá. Je to výrazný psychologický moment jak pro ukrajinskou stranu, tak pro ruskou stranu. Řekl bych, že v tuto chvíli více pro ruskou stranu, protože Rusko potřebuje demonstrovat, že je schopno zlomit odpor poměrně malé jednotky, která je ještě ke všemu uzavřena do značné míry v podzemí azovstalského komplexu.

Jak dobře víme, každá válka má psychologickou dimenzi a Rusko potřebuje demonstrovat psychologickou dominanci, že je schopno zlomit odpor i malé jednotky. Notabene jednotky, která má, řekněme, velkou prestiž a je mediálně velmi známá. To znamená, pro Rusko je to skutečně důležité, a proto zřejmě se rozhodlo pro útok na komplex, i když předtím Putin rozhodl, že pouze budou kontrolovat okolí a nechají obránce vyhladovět.

A když to otočíme, tak to, že se bojovníci v Azovstalu nevzdávají, podporuje nebo zvyšuje bojovou morálku dalších ukrajinských obránců?

Jednoznačně je to ukázka hrdinství, boje do posledního muže, protože jsou si dobře vědomi, že i kdyby se vzdali, tak je Rusové stejně zabijí.