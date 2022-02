Lidé v Mariupolu stojí fronty, aby mohli darovat krev. Chtějí tak pomoci v boji proti ruské invazi

Jediné místo, kde mohou lidé v Mariupolu darovat krev, je u nemocnice na západním předměstí. I sem ale doléhají zvuky války, dunění protivzdušné obrany. Celý objekt je chráněný, je to strategické místo, protože široko daleko tady žádné podobné zařízení není, vysvětluje ředitele Vladimir Mavrov.

V recepci před místem odběru krve čekající desítky lidí, někteří i několik hodin. Ne na všechny se dostane, protože kapacita je omezená.

„Denně můžeme přijmout dvě stě lidí a musí počítat s dlouhým čekáním – třeba až do večera, což je problém. Musejí být nalačno, takže mnozí už jsou hladoví a není jim dobře. Zásob krve máme teď dost, ale musíme ji i plazmu zpracovat a konzervovat, což je hodně velká zátěž. Optimální by bylo, kdyby přicházelo tak 80 až 100 lidí, ale každý den. Pokud vím, tak nejbližší odběrní stanice je ve městě Volnovacha, kolem se ale bojuje a město je bez elektřiny,“ popisuje situaci Mavrov.

S hlavní sestrou paní Olgou vcházím přímo do ordinace, kde provádějí odběry krve. Jsou tady čtyři lůžka. Olga vysvětluje, že to trvá asi deset minut, potom krev testují, oddělují plazmu a konzervují.

Mezi dárci je i pan Ruslan. Přišel sem se svým kamarádem učitelem panem Genadějem, který teprve čeká v řadě.

Obyvatelé Mariupolu darují krev. pic.twitter.com/R26CQADRt7 — Martin Dorazín (@mdorazin) February 26, 2022

„Jestliže v naší zemi vypukla válka, každý občan má povinnost pro obranu země něco udělat. Každý to, co může. Někdo daruje lidem potřebné věci, další krev a jiný se jako dobrovolník hlásí do jednotek územní obrany. Je to moc důležité, vždyť jsme národ, jsme Ukrajinci!“ říká Ruslan.

„Jsem učitel a naše krev je jen malým vkladem do celkové pomoci – tím co můžeme udělat pro podporu naší armády a našich chlapců. Všem nám jde o společnou věc: My všichni chceme žít ve svobodné zemi a nechceme, chceme se radovat ze života a nechceme, aby se naše děti musely schovávat před bombami v krytech,“ doplňuje ho Genaděj.

Pan Ruslan ještě dodává - tohle není válka Ruska proti Ukrajině, ale válka Putina a Kremlu proti celému civilizovanému světu a demokracii.