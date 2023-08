ONLINE: Ukrajina podle zpravodajských služeb patrně nedosáhne cíle ofenzivy. Tím je Melitopol

Ukrajinská armáda během současné protiofenzivy nedosáhne klíčového jihoukrajinského města Melitopol, které okupuje ruská armáda. V utajené analýze, jejíž obsah sdílely anonymní zdroje s listem The Washington Post, to odhadují americké zpravodajské služby. Pokud se jejich předpoklad potvrdí, bude to znamenat, že Kyjev nesplní hlavní cíl současné protiofenzivy, kterým je přerušení pozemního koridoru Ruska s anektovaným Krymským poloostrovem.

