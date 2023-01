Rusko se chystá v lednu mobilizovat dalšího půl milionu lidí, tvrdí šef ukrajinské vojenské rozvědky

Rusko se chystá tento měsíc povolat do armády dalšího až půl milionu lidí, sdělil britskému deníku The Guardian zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Na podzim Rusko do bojů na Ukrajině mobilizovalo přibližně 300.000 mužů.

