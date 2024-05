Státy poslaly část peněz, testují, zda bude česká iniciativa pro Ukrajinu fungovat, popisuje Kopečný

Ukrajina se má brzy dočkat první dodávky zbraní nakoupených v rámci české iniciativy z neevropských zemí. První desítky tisíc kusů munice dorazí v červnu. O spolupráci v úterý jednali v Praze lídři Dánska, Nizozemska, Polska, Lotyšska a Ukrajiny. Ne všechny státy, které avizovaly podporu, se ale zapojily. „Je to asi běh na delší trať, než jsme doufali,“ přiznává pro Český rozhlas Plus vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Rozhovor Praha 12:43 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják nese v Charkovské oblasti dělostřeleckou munici do houfnice D-20 (fotografie z 21. května 2024) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Co přineslo večerní jednání v Kramářově vile. Posunulo nějak společné úsilí v muniční iniciativě?

Večerní jednání vzhledem ke složení, které je omezené, kde je několik nejvýznamnějších lídrů z nejvýznamnějších zemí, které táhnou podporu Ukrajiny, se především zaměřovalo na další kroky, které bychom měli plánovat mezi státy, které chtějí Ukrajinu podporovat nejvíce. To znamená, jak dále motivovat celý zbytek EU a NATO k tomu, aby naše pomoc nezůstávala jenom u proslovů, jenom u toho, že budou podporovat například českou muniční iniciativou verbálně a politicky, ale aby se to také přeneslo do materiálního světa.

A dospěli politici k nějakým konkrétním závěrům?

Jak říkal premiér Petr Fiala (ODS) už před jednáním, cílem by neměl být nějaký výstup, společné prohlášení, ale mělo to vést k dalším krokům, to znamená k tomu, aby všichni ti, kteří tam byli, potom mluvili se svými partnery nějakým jednotným směrem, to znamená s dalšími státy, především s největšími státy aliance jednotným směrem. A v tomto ohledu se podařilo domluvit se na dalším postupu, jak s nimi komunikovat.

Jednání se měli zúčastnit i zástupci Spojených států. Jací konkrétně?

Vzhledem k tomu, že to, pokud se nemýlím, Úřad vlády ještě nespecifikoval, tak já bych to také takto ponechal. Ještě s nimi jednáme dneska (ve středu). Jedná se o vysokou úřednickou úroveň z ministerstva obrany.

Mohl by se Washington zapojit aktivně do české iniciativy?

S Washingtonem a především Pentagonem, ale také s ministerstvem zahraničí koordinujeme naše aktivity už celých dva a čtvrt roku. To, že se do toho zatím zapojil finančně minimálně, to je věc druhá, ale je to kvůli tomu, že téměř veškeré své finance na vojenskou podporu Ukrajiny dává do vlastních firem obranného průmyslu, do vlastních zbrojovek.

Koordinační spolupráce se Spojenými státy nám přináší především to, že zaprvé když potřebujeme v nějaké zemi působit politicky společně, tak přesně víme, kam zrovna jdeme, kde se o čem s partnery bavíme. A to jak po stránce shánění munice nebo i dalších zbraňových systémů, tak i z hlediska sponzoringu. V tomto bych spolupráci se Spojenými státy neměl co vytknout.

Podpora ano, peníze už ne

Premiér Petr Fiala mluvil o tom, že munice by měla na Ukrajinu dorazit v následujících dnech. Jak náročný je transport zbraní a bude ho koordinovat přímo Česko?

Ano, smysl muniční iniciativy je právě v tom, že to koordinuje Česko. Náročné je to stejně, jako to bylo celé dva roky. Je to něco, na co jsme zvyklí.

Myslím konkrétně ten transport, převoz zbraní na Ukrajinu.

To my děláme každý měsíc. Jediný rozdíl oproti tomu, co se dělo doteď, co se například dělo v měsíci květnu, dubnu, březnu a i ty předchozí, je v objemu transportu. To znamená, že to bude několikanásobně víc, ale to logisticky není problém.

Peníze do iniciativy vložilo 15 států. Podpořilo ji ale 20 zemí. Co brání těm státům, které to zatím podpořily jen politicky? Máte signál, že se jejich postoj změní a zapojí se i finančně?

Je to asi běh na delší trať, než jsme doufali. Ještě bych upřesnil, že ne 15 států poslalo peníze, ale vůbec vyjádřilo ochotu je poslat a teď o tom jednají. Států, které poslaly peníze, je podstatně méně, což má samozřejmě vliv na to, kolik jsme schopni toho koupit.

Částka, kterou jste uváděla na začátku, odpovídá zhruba tomu, že budeme schopni pořídit pro Ukrajinu okamžitě zhruba půl milionu kusů velkorážové munice, ale mohli bychom pořídit několikanásobně víc. Hlavní limit je v tuto chvíli v tom, že z politických vyjádření podpory se státy nepřenesly k tomu samotnému financování.

Hlavní důvody jsou následující: někdy jsou to technické obtíže, například legislativní, jak transferovat peníze z vlastního rozpočtu do toho českého nebo směrem k firmám. Další jsou třeba politické. Udělají to prohlášení, ale pak se nedohodnou v rámci vlastních koalic na tom, odkud by peníze měli vyčlenit a jak by to celé mělo probíhat.

Ještě jestli můžu dodat třetí věc. Zároveň jsme teď v testovací fázi. V tuto chvíli i státy, které to opravdu myslí vážně, zatím poslaly finanční prostředky v omezené míře, protože si chtějí otestovat, jak český systém funguje. A doufáme, že po první várce, kterou teď v červnu začínáme posílat, zjistí, že je systém funkční a že je možno skrz něj podporovat Ukrajinu násobně více.